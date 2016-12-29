Stoch'a teklif yağıyor!

Sezonun ilk yarısı bitti, Fenerbahçe’de fazla şans bulamayan Miroslav Stoch, Süper Lig ekiplerinin ara transferdeki gözdesi haline geldi.
Slovak yıldızı kiralamak için KayseriSpor, Akhisar Belediyespor ve Gaziantepspor harekete geçti. 3 takımın da Sarı-Lacivertliler’e 6 aylık kiralama teklifinde bulunduğu öğrenildi.
Yönetim, Advcoaat’ın onay vermesi halinde bu tekliflerin tamamını kabul edip, seçme hakkını Stoch’a bırakacak.
Sezonun ilk yarısı bitti, Fenerbahçe’de fazla şans bulamayan Miroslav Stoch, Süper Lig ekiplerinin ara transferdeki gözdesi haline geldi.