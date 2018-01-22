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STK’lardan Suna’ya ‘özgürlük’ çağrısı

Sadece gazetecilik görevini yerine getirdiği için ‘özel hayatı ihlal ettiği’ gerekçesiyle mahkemece tutuklanan Niğde fahri muhabirimiz Dursun Suna için memleketi Niğde’de basın açıklaması düzenlendi.

22 Ocak 2018 Pazartesi 02:27
STK’lardan Suna’ya ‘özgürlük’ çağrısı

BUĞRA ANADOLU - Niğde Gazeteciler Cemiyeti ve İç Anadolu Gazeteciler Federasyonu öncülüğünde Niğde Şehit Ömer Halisdemir Meydanı’nda düzenlenen basın açıklamasına, İç Anadolu Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı ve Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Adem Alemdar, Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Kırşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mehmet Emin Turpçu, duyarlı sivil toplum kuruluşları, meslek kuruluşları, kitle örgütleri, sendikalar, dernekler ve birçok vatandaş katıldı. “Gazeteci Dursun Suna’ya özgürlük” sloganlarının atıldığı açıklamada, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer de hazır bulundu.

AKİT DÜŞMANLIĞI VAR!

Basın açıklamasında konuşan CHP’li Ömer Fethi Gürer, “Sadece görevini yaptığı için tutuklanan Suna’nın bir an önce özgürlüğüne kavuşmasını istiyorum” dedi.

Adem Alemdar da, “Suna’ya birileri adeta ceza vermek için özel gayret sarf etmişlerdir, Akit düşmanlığı da dahil her türlü art niyet mevcuttur” dedi. M. Emin Turpçu ise, “Verilen bu karar bütün kamuoyu vicdanını sızlatmıştır” ifadesini kullandı.

Niğde Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Alpaslan Düzgün de, Dursun Suna’nın mağduriyetine son verilmesi gerektiğine inandıklarını söyledi.

Haber Tarihi: 22 Ocak 2018 Pazartesi 02:27
  1. Ömer Fethi Gürer
  2. Niğde Gazeteciler Cemiyeti
  3. Dursun Suna
  4. İç Anadolu Gazeteciler Federasyonu
  5. Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu
  6. CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer
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