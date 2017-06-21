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STK’lardan mülteci çağrısı

Çok sayıda sivil toplum kuruluşu, Türkiye’de yaşayan mültecilerin güncel sorunlarını, 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü’nde düzenlenen basın toplantısında kamuoyu ile paylaştı.

21 Haziran 2017 Çarşamba 12:43
STK’lardan mülteci çağrısı

HABER MERKEZİUluslararası Mülteci Hakları Derneği (UMHD), İHH İnsani Yardım Vakfı ve birçok STK, 20 Haziran Mülteciler Günü dolayısıyla Fatih’te bir basın toplantısı düzenlendi. 27 STK’nın katıldığı toplantıda konuşan UMHD Başkanı Uğur Yıldırım, STK’lar olarak 20 Haziran’ın mülteci sorunlarının farkındalığına katkıda bulunmasını temenni ettiklerini söyledi. Mültecilerin yaşamış olduğu sıkıntılardan bahseden Uğur Yıldırım, “676 sayılı OHAL - KHK düzenlemesi kapsamında güvenlik gerekçesiyle haklarında sınır dışı kararı alınan kişiler, dava açma süresi beklenmeksizin (veya dava açsalar bile) direkt olarak sınır dışı edilebilmektedir. KHK nedeniyle yabancıların güvenlik açısından tehdit oluşturmadıklarını izah etme ve kendilerini savunma hakkı ortadan kalkmıştır” dedi.

“BAYRAM BİTMEDEN ANNELER, EVLATLARINA KAVUŞTURULUR”

İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım da, mülteci konusunda Türkiye’nin diğer ülkelerden bir adım önde olduğunun altını çizerek, siyasi iktidara şu çağrıda bulundu: “Bir takım yaftalarla mazlum mülteciler 7-8 aydır hapishanelerde tutuluyor. Eğer ki Çin, bir Doğu Türkistanlı için terörist yakıştırması yaptıysa Türkiye’de de hemen o kişi hapse atılıyor. Bunun yanında bir dönem kahraman ilan ettiğimiz Çeçenler bugün çok ciddi sıkıntılarla karşı karşıya kalıyorlar. Bu insanları Türkiye olarak biz çağırdık ülkemize. Yetkililerden özellikle Ramazan ayında bir komisyon kurulmasını ve bu mağduriyetlerin giderilmesini talep ediyoruz. Umarız ki bayram bitmeden anneler, evlatlarına kavuşturulur.” 

‘MAHKEME KARARI OLMASINA RAĞMEN HÂLÂ TUTUKLU!’

Doğu Türkistan Maarif ve Dayanışma Derneği Başkanı Hidayet Oğuzhan ise Doğu Türkistanlıların yaşadıkları sıkıntılara değindi. G87 kodu vurularak birçok kadın ve çocuğun sayıları dahi bilinmeden hapishanelerde bekletildiğini vurgulayan Oğuzhan sözlerini şöyle tamamladı: “Çin, Türkiye’ye dışişleri vasıtasıyla geçen sene bir yazı gönderdi. Bunun ardından Doğu Türkistan’ın önde gelen isimlerinden Abdülkadir Yapcan, Türkiye’de hemen tutukladı. Bu kişi 8 aydır geri gönderme merkezinde tutuluyor. Kendisi kalp hastası. Ameliyata girmesi gerekiyor. Bu kardeşimizin özgürlüğe kavuşması için uğraştığımızda Çin’in direkt siyasi baskısını hissettik. Bu kişi çok defa sabah bırakıldı, akşam ‘bir dosya eksik’ denilerek tekrardan içeriye alındı. Mahkeme kararı olmasına rağmen bu Doğu Türkistanlı kardeşimiz hâlâ özgürlüğüne kavuşamadı. Bunun gibi birçok kardeşimiz geri gönderme merkezlerinde tutuluyor. Bu mağduriyetlerin biran önce giderilmesini talep ediyoruz.”

 

 

Yeni Akit Gazetesi

Haber Tarihi: 21 Haziran 2017 Çarşamba 12:43
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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