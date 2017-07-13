Altınbaş Üniversitesi
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

STK'lardan 15 Temmuz bildirisi

İş dünyası temsilcileri 15 Temmuz darbe girişimine yönelik ortak açıklama yaptı.

13 Temmuz 2017 Perşembe 11:26
STK'lardan 15 Temmuz bildirisi

TÜRK-İŞ, TİSK, TESK, TZOB, HAK-İŞ, MEMUR-SEN, Türkiye KAMU-SEN ve TOBB'un oluşturduğu Türkiye Avrupa Birliği Karma İstişare Komitesi (KİK) tarafından, 15 Temmuz anma etkinlikleri kapsamında TOBB'da ortak basın toplantısı düzenledi.

Siyasi görüşü fark etmeksizin Türkiye'ye sahip çıkan 15 Temmuz ruhu demokrasinin sigortasıdır.

Yargı kurumları FETÖ'cülere gereken cezaları vermeli ve vatandaşın vicdanını rahatlatmalıdır.

FETÖ yalan haberler ile Türkiye'yi karalama kampanyasına başladı, buna rağmen hızla toparlandık.

Darbe girişiminin 1. yıl dönümünde yüzde 5 büyüme sağladı.

Haber Tarihi: 13 Temmuz 2017 Perşembe 11:26
  1. İş Dünyası Haberleri
  2. İş Dünyası
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    O üniversitede bomba alarmı... Binlerce öğrenci tahliye edildi
    1. O üniversitede bomba alarmı.....
    2. Polis, yaşlı ve hasta kadını elleriyle..
    3. Sıcaktan bunalan köpeğin fıskiyeyle..
    4. PKK adına para toplayan Alman..
    5. Yola fırlayan çocuğa otomobil çarptı
    6. 15 Temmuz şehitleri için 249 keklik..
    7. FETÖ’nün yeni finans kaynağı ortaya..
    8. Toprağın altından uyuşturucu çıkardılar
    9. 200 milyar dolarlık dev satış!
    10. "1 dolara göğüslerindeki bayrağı,..
    11. ''Salatu Selam 15 Temmuz'un simgesi..
    12. 'Şehit olmak için yarışan bir ümmet..
    13. Halı sahanın ortasında ölüm
    14. "Hainlere ihanetin hesabını soracağız"
    15. Fiyatları düştükçe düştü! Neredeyse..
    16. Bakan Eroğlu'nu yakalamak isteyen..
    17. "OHAL'in sınırlarını biz belirleriz"
    18. 15 Temmuz gecesi Kara Harp Okulu'nda..
    19. Suikast timi sanıklarına 'idam..
    20. "Darbe girişimi olsa yine sokağa..
    Arap Birliği'nde yüksek gerilim: Toplantıyı terk etti
    Arap Birliği'nde yüksek gerilim: Toplantıyı terk etti
    ''Başörtüsü takmayın, sakal bırakmayın''
    ''Başörtüsü takmayın, sakal bırakmayın''
    Türk sinemasında bir vefasızlık daha!
    Türk sinemasında bir vefasızlık daha!
    Gözaltına alınan yönetmenin evinden bakın kim çıktı!
    Gözaltına alınan yönetmenin evinden bakın kim çıktı!