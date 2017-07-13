STK'lardan 15 Temmuz bildirisi

TÜRK-İŞ, TİSK, TESK, TZOB, HAK-İŞ, MEMUR-SEN, Türkiye KAMU-SEN ve TOBB'un oluşturduğu Türkiye Avrupa Birliği Karma İstişare Komitesi (KİK) tarafından, 15 Temmuz anma etkinlikleri kapsamında TOBB'da ortak basın toplantısı düzenledi.

Siyasi görüşü fark etmeksizin Türkiye'ye sahip çıkan 15 Temmuz ruhu demokrasinin sigortasıdır.

Yargı kurumları FETÖ'cülere gereken cezaları vermeli ve vatandaşın vicdanını rahatlatmalıdır.

FETÖ yalan haberler ile Türkiye'yi karalama kampanyasına başladı, buna rağmen hızla toparlandık.

Darbe girişiminin 1. yıl dönümünde yüzde 5 büyüme sağladı.