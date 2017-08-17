Stevie Awards’tan Akmerkez, Akbatıve Akasya’ya  10 ödül birden

Uluslararası arenada başarı sahibi olan kişi ve kurumların onurlandırılması ve başarılarının tanıtılması amacıyla 15 yıldır düzenlenen ve iş dünyasının en önemli ödüllerinden biri olarak kabul edilen Stevie Awards değerlendirmesinde, Akmerkez ve Akbatı gümüş ve bronz ödüllere sahip oldu. Akasya Kültür Sanat ise, kazandığı altın ödülle 2017 Stevie Awards’a damgasını vurdu.

TÜKETİCİ AKMERKEZ’İ SEÇTİ

Akmerkez, Sevgililer Günü’nde sevgi sözcüklerinin işaret diline aktarıldığı ‘Aşkını Başka Dilde Anlat’ projesiyle Yılın İletişim ve PR Kampanyası dallarında hem bronz hem de gümüş olmak üzere toplam iki farklı ödülün sahibi oldu. Tüketici değerlendirmesi göz önünde bulundurularak belirlenen Yılın Marka Deneyimi dalında ise ‘Akmerkez Şımartan Hizmetler’ projesi bronz ödüle layık görüldü.

YILIN EN İYİ HİZMETİ ‘AKASYA KÜLTÜR SANAT’

Akasya içinde yer alan ve yıl boyunca birçok kültür sanat etkinliğine imza atan ‘Akasya Kültür Sanat’ Yılın En İyi Ürün ve Hizmeti seçilerek altın ödül, Yılın En İyi Pazarlama Kampanyası kategorisinde ise gümüş ödüle layık görüldü. Akasya’da sergilenen dünyanın ilk ve tek canlı tarih müzesi ‘Hisart Diorama ve Tarih Sergisi’ ise En iyi Sergi kategorisinde gümüş ödül kazandı. Akasya ayrıca çocuklar için düzenlenen yaratıcı workshoplar eşliğinde gerçekleşen ‘Akasya Kukla ve Maske Sergisi’yle Sanat ve Eğlence dalında bronz ödüle layık görüldü.

AKBATI ÖZEL ETKİNLİKLERİYLE ÖN PLANA ÇIKTI

Akbatı AVYM’nin 2013 yılında başlattığı ve halen devam eden ‘Anneyim Çocuğumun Gelişimi İçin Her Şeyi Yaparım’ projesi kapsamında sürdürdüğü ‘Aile Festivali’ ve ‘Yaz Okulu’ etkinlikleri Yılın İletişim ve PR Kampanyası dalında gümüş ödülün sahibi oldu. Yılın İletişim ve PR Kampanyası dalında gümüş ödüle layık görülen bir diğer proje de Akiş GYO’nun 2015 yılında Akbatı AVYM’de başlattığı, ilginç konu ve konukları misafirleriyle buluşturduğu ‘Yaşam Akademisi’ söyleşileri oldu. Akbatı ayrıca ‘Mutlu Yılbaşı Kartları’ projesi ile Yılın Sosyal Medya Odaklı İletişim Kampanyası kategorisinde bronz ödül kazandı.