Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Steve Jobs’ın otomobili satılacak

Steve Jobs tarafından kullanılmış olan BMW Z8 spor otomobil açık artırmayla yeni sahibini bulacak.

30 Ekim 2017 Pazartesi 12:54
Steve Jobs’ın otomobili satılacak

Apple’ın efsane CEO’su Steve Jobs tarafından kullanılmış olan 400 beygirgücündeki BMW Z8 spor otomobil, gelecek ay New York şehrinde gerçekleştirilecek olan Sotheby’s açık artırmasında yeni sahibini bulacak.

Üretim tarihi 1 Nisan 2000 olan ve aynı yılın Ekim ayında Jobs’a teslim edilen otomobil, 2003 yılında ise şu anki Los Angeles’ta yaşayan sahibine satılmış. Son 17 yılda otomobil yılda bin 610 kilometre yapmış ve aracın toplam kilometresi yaklaşık 25 bin. Otomobilin 300-400 bin dolar fiyata satılması beklenmekte.

ARAÇTA TELEFONDA BULUNUYOR

Gümüş ve siyah renklerdeki otomobilde orijinal BMW markalı Motorola kapaklı telefon da bulunuyor. İddialara göre Jobs bu telefondan nefret ediyormuş. Acaba bu nefret iPhone için etkili mi oldu diye düşünmeden edemiyoruz? Ek olarak, otomobilin JOBS Z8 olan plakası da şu anki sahibi tarafından kaydettirilmiş. Bu modelin ikinci elleri ABD’de 165-200 bin dolar aralığında satılıyor.

Haber Tarihi: 30 Ekim 2017 Pazartesi 12:54
  1. Steve Jobs
  2. Apple
  3. BMW Z8
  4. iPhone
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    PKK sempatizanları rahat durmuyor!
    1. PKK sempatizanları rahat durmuyor!
    2. FETÖ’cüler pille bile haberleşiyor
    3. 82 bin TL maaşla çalışacak eleman..
    4. Katalanlar ayakta, 150 kayyım atanacak
    5. Hangi ülkede kaç dolar milyarderi..
    6. Giresunspor'un hedefini açıkladı
    7. Fiyatlar düştü, 15 liraydı şimdi...
    8. Doğu bölgesi ihracatta atağa kalktı
    9. Meteorolojiden don uyarısı
    10. Katalonya krizi Belçika'ya sıçradı
    11. Lider TOFAŞ 4'te 4 yaptı
    12. Okulu ilk sırada bitiren doktorlara..
    13. Bursaspor: Eski günlerimize geri..
    14. İstanbul'da bazı yollar trafiğe..
    15. Doğalgaz kullanımında tasarruf önerileri
    16. Balıkesir Belediye Başkanı'ndan son..
    17. Devlet Bahçeli Köprüsü hakkında vahim..
    18. Canlı yayında açıkladı, Kuzey Irak'ta..
    19. Gökçek'in yerine göreve başladığı gün..
    20. Kendinden 24 yaş büyük eşini öldüren..
    İşte Öksüz'ün kardeşinin görevi!
    İşte Öksüz'ün kardeşinin görevi!
    İhsan Şenocak'ı görevden alan Diyanet, Fatih Altaylı'dan 'Aferin'i kaptı
    İhsan Şenocak'ı görevden alan Diyanet, Fatih Altaylı'dan 'Aferin'i kaptı
    İstifa sonrası Barzani'den ilk açıklama
    İstifa sonrası Barzani'den ilk açıklama
    FETÖ imamı itiraf etti: Yüzde 90'ı FETÖ'cü
    FETÖ imamı itiraf etti: Yüzde 90'ı FETÖ'cü
    'Ucuz et'te ayrıntılar netleşti, işte fiyatlar
    'Ucuz et'te ayrıntılar netleşti, işte fiyatlar
    İyİ Parti'den 'Osman Pamukoğlu' açıklaması
    İyİ Parti'den 'Osman Pamukoğlu' açıklaması
    Fatih Erbakan: Parti kuracağım
    Fatih Erbakan: Parti kuracağım