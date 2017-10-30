Steve Jobs’ın otomobili satılacak

Apple’ın efsane CEO’su Steve Jobs tarafından kullanılmış olan 400 beygirgücündeki BMW Z8 spor otomobil, gelecek ay New York şehrinde gerçekleştirilecek olan Sotheby’s açık artırmasında yeni sahibini bulacak.

Üretim tarihi 1 Nisan 2000 olan ve aynı yılın Ekim ayında Jobs’a teslim edilen otomobil, 2003 yılında ise şu anki Los Angeles’ta yaşayan sahibine satılmış. Son 17 yılda otomobil yılda bin 610 kilometre yapmış ve aracın toplam kilometresi yaklaşık 25 bin. Otomobilin 300-400 bin dolar fiyata satılması beklenmekte.

ARAÇTA TELEFONDA BULUNUYOR

Gümüş ve siyah renklerdeki otomobilde orijinal BMW markalı Motorola kapaklı telefon da bulunuyor. İddialara göre Jobs bu telefondan nefret ediyormuş. Acaba bu nefret iPhone için etkili mi oldu diye düşünmeden edemiyoruz? Ek olarak, otomobilin JOBS Z8 olan plakası da şu anki sahibi tarafından kaydettirilmiş. Bu modelin ikinci elleri ABD’de 165-200 bin dolar aralığında satılıyor.