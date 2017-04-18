Sterlin erken seçim kararıyla yükseliyor

İngiltere Başbakanı Theresa May’in 8 Haziran tarihinde erken seçime gidileceğini açıklamasının ardından İngiliz sterlini yükselişe geçti.
İngiltere erken seçime gidiyor
İngiltere Başbakanı May’in sabah saatlerinde Londra’da Downing Caddesi üzerindeki resmi konutu önünde açıklama yapacağını duyurmasının ardından sterlin yerel saatle 11.10’da ABD doları karşısında yüzde 0,1 değer kaybederek 1,266 seviyesine gerilemişti.
May’in sürpriz bir şekilde 8 Haziran tarihinde ülkede erken seçime gidileceğini açıklamasının ardından yerel saatle 11:33’te İngiliz sterliniABD doları karşısındaki kayıplarını telafi ederek yüzde 0,21 artışla 1,2586 seviyesine yükseldi. İngiltere’deki FTSE-100 endeksi ise yüzde 1,31’lik düşüşle 7231,96 seviyesine geriledi.
Kaynak: AA