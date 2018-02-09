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Stavridis: NATO bunu kaldıramaz!

NATO eski Başkomutanı Stavridis, Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili olarak 'NATO bu operasyonda Türkiye’nin yanında durmalıydı' ifadesini kullandı.

09 Şubat 2018 Cuma 08:29
Stavridis: NATO bunu kaldıramaz!

NATO’nun eski Başkomutanı ABD Deniz Kuvvetleri’nden emekli Oramiral James Stavridis, NATO’nun Türkiye’nin devam eden Zeytin Dalı operasyonuna yeterince destek vermediği söyledi.

Akşam'ın haberine göre: Stavridis, “Türkiye’nin Afrin’e düzenlediği ‘Zeytin Dalı Operasyonu’ savunulabilir ve haklı olarak düşünülebilir bir operasyondur.

NATO TÜRKİYE'NİN YANINDA DURMALIYDI

''Burada bir NATO üyesi ülkenin sınırlarındaki büyük bir güvenlik kaygısı mevcut. Terörist grup PKK’nın Türkiye’de düzenlediği saldırıların ardından bu operasyon Türkiye için gereklidir. Nitekim YPG, PKK ile bağlantılı bir örgüt. Hem ABD hem de NATO, Ankara’daki bu duyarlılığa saygı göstermeliydi. NATO açısından bir üyesinin bu durumda sınırında ‘tehditten arındırılmış güvenli bölge’ kurma ihtiyacı ise anlaşılır bir durum olmalı. NATO bu operasyonda Türkiye’nin yanında durmalıydı” dedi.

TÜRKİYE'NİN AYRILMASINI KALDIRAMAZ

StavrIdIs, ayrıca "Pentagon tüm kanallarını Türkiye’ye açmalıdır. ABD’nin bölgedeki en büyük stratejik önceliği Türkiye’nin NATO’da kalmasıdır. ‘En basit anlamıyla NATO, Türkiye’nin ayrılmasını kaldıramaz.’ NATO’nun eski Başkomutanı olarak görev yaptığım dönemde de Türk ordusunun profesyonelliğini ve Afganistan, Libya ile Balkanlar'daki katkılarından hep etkilendim" dedi.

Haber Tarihi: 09 Şubat 2018 Cuma 08:29
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