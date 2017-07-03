Standart dışı plakalar ağır kusurlu görülecek

Düzenlemeyle plakalardaki yazı ve rakamların, Karayolu Trafik Kanunu’nda belirtildiği gibi 11 santimetre genişliğinde, 52 santimetre uzunluğunda olması gerekecek. Bunun dışında plaka taşıyan araçlar, TÜVTÜRK tarafından yapılan araç muayenesinden geçemeyecek.

Araç sahipleri, plakaları için önce trafik şube müdürlüklerinden alacakları formu dolduracak, ardından il ve ilçelerde Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) ile kayıt tescil bürolarında 31 lira karşılığı değiştirebilecek.