Standart dışı plakalar ağır kusurlu görülecek
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’na bağlı Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü’nce yenilenen kusur tablosu bugün yürürlüğe girdi. Buna göre, HGS’de yanlış ceza verilmesine de yol açan, plakalarda rakamlar arasında vida bulunması, yazıların silik olması “ağır kusur” kapsamında görülecek.03 Temmuz 2017 Pazartesi 08:35
Düzenlemeyle plakalardaki yazı ve rakamların, Karayolu Trafik Kanunu’nda belirtildiği gibi 11 santimetre genişliğinde, 52 santimetre uzunluğunda olması gerekecek. Bunun dışında plaka taşıyan araçlar, TÜVTÜRK tarafından yapılan araç muayenesinden geçemeyecek.
Araç sahipleri, plakaları için önce trafik şube müdürlüklerinden alacakları formu dolduracak, ardından il ve ilçelerde Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) ile kayıt tescil bürolarında 31 lira karşılığı değiştirebilecek.