Stallone, Galatasaray'ın o koreografisini paylaştı

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde Sarı-Kırmızılı taraftarların yaptığı Rocky koreografisi tartışmalara neden olmuştu. Özellikle sosyal medyada FETÖ elebaşı Gülen'in mesajlarını içerdiği söylentileri ortaya atılmıştı. Tartışmaların ardından Başbakan Yıldırım'ın talimatıyla Bakan Osman Aşkın Bak, koreografinin soruşturulmasıyla ilgili iki başmüfettişi görevlendirmişti.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

Ünlü aktör Sylvester Stallone, Galatasaray taraftarının hazırladığı bu koreografiyi sosyal medya hesabından paylaştı. Stallone, 4 milyondan fazla takipçisine yaptığı paylaşımda "Türkiye'de oynanan dev futbol maçından..." ifadelerini kullandı.