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Stallone, Galatasaray'ın o koreografisini paylaştı

Ünlü aktör Sylvester Stallone, Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde yapılan ve tartışmalara neden olan Rocky Balboa koreografisini paylaştı.

24 Ekim 2017 Salı 09:43
Stallone, Galatasaray'ın o koreografisini paylaştı

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde Sarı-Kırmızılı taraftarların yaptığı Rocky koreografisi tartışmalara neden olmuştu. Özellikle sosyal medyada FETÖ elebaşı Gülen'in mesajlarını içerdiği söylentileri ortaya atılmıştı. Tartışmaların ardından Başbakan Yıldırım'ın talimatıyla Bakan Osman Aşkın Bak, koreografinin soruşturulmasıyla ilgili iki başmüfettişi görevlendirmişti.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

Ünlü aktör Sylvester Stallone, Galatasaray taraftarının hazırladığı bu koreografiyi sosyal medya hesabından paylaştı. Stallone, 4 milyondan fazla takipçisine yaptığı paylaşımda "Türkiye'de oynanan dev futbol maçından..." ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 24 Ekim 2017 Salı 09:43
  1. Galatasaray - Fenerbahçe derbisi
  2. Sylvester Stallone
  • yazıYORUMyazıYORUM2 sa önce
    Stalone yi kimler haberdar etti acaba? FETÖ ABD de bu tip PR çalışmaları yapmakta pek mahirdir.
  • ....2 sa önce
    Yazık, adam bilmiyor ki amaçlarını.. Bu arada, Rocky karakterinin, Muhammed Ali'nin bir müslüman olarak yükselen imajı üzerine, karşı bir karakter olarak üretildiğini anlatan bir makale okumuştum.Bunu da buraya not düşeyim.
  • AbdullahAbdullah2 sa önce
    FETÖcü rocky, yüzü zaten şakirt gibiydi, hep kıllanırdım.
  • KocasolakKocasolak2 sa önce
     Bu ne iş, fetoşa reklam yahu... bu haber nrye yaradı düşünen YOKMU....

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