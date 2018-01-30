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Stalin’in katliamını ortaya çıkarmıştı...

Stalin Rusya’sında yaşanan Büyük Terör olaylarını ifşa eden ve binlerce kurbana ait toplu mezarların yerlerini bulan insan hakları aktivisti hapishaneden serbest bırakıldı.

30 Ocak 2018 Salı 20:09
Stalin’in katliamını ortaya çıkarmıştı...

Tarihçi Yuri Dmitriev (61) Rusya’nın kuzey batısındaki Petrozavodsk kentinde yargılandığı davada çocuk istismarı, ateşli silahlara ait ana unsurlar bulundurmak ve reşit olmayan kimselere karşı ahlaksızlık suçlarından yargılanıyordu.

Dimitriev’in kendisi için faaliyet yürüttüğü insan hakları kuruluşu The Memorial, Novaya Gazetesine yaptığı açıklamada 61 yaşındaki tarihçinin Cumartesi günü evine döndüğünü belirtti.

Yuri Dmitriev, çocuk istismarı iddialarını reddettiğini bildirdi.

Reuters, Rusya’nın bazı önde gelen aydınlarının Dmitriev’e Stalin’in suçlarına yoğunlaştığı için komplo kurulduğu yönündeki görüşlerini aktardı.

Tarihçi Yuri Dmitriev, Sovyetler Birliği diktatörlerinden Stalin döneminde 1930’larda işlenen ‘Büyük Terör’ nedeniyle hayatını kaybeden 9 binin üzerindeki kurbana ait toplu mezar bulmuştu.

Stalin hakkındaki ifadeler mevcut devlet başkanı Vadimir Putin için yaklaşan Mart ayı seçimlerinde etkili olacağı değerlendiriliyor.

Putin, ülkesinin İkinci Dünya Savaşındaki başarılarının geçit törenleriyle kutlanması talimatı verdi. Söz konusu dönemde Rusya’ya Stalin liderlik ediyordu.

Haber Tarihi: 30 Ocak 2018 Salı 20:09
  1. Rusya
  2. Dimitriev
  3. Yuri Dmitriev
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