Stada komşu olmak için yarıştılar

Milli birlik ve beraberliğe kurşun sıkan 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında gayrimenkul sektörüne ilgi katlanarak devam ediyor. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) 15 Temmuz sonrasında İstanbul'da hayata geçirdiği üçüncü ihalenin ilk ayağa rekor katılımcı teklif verdi. İdarenin gelir paylaşımı modeliyle satışa çıkardığı İstanbul Arıcılar'daki Türk Telekom Arena'ya komşu 22 bin 491 arazisi için 22 şirket, 14 teklif verdi. Özak GYO ve İnter Yapı iş ortaklığı satış toplam geliri olarak 500 milyon lira vererek, en yüksek teklifin sahibi oldu. TOKİ, gelecek hafta da İstanbul Finans Merkezi'nin ortasındaki Merkez Bankası arazisi ile ilgili ihaleye çıkacak.

METREKARE 12 BİNE ÇIKTI

500 milyon liralık toplam satış gelirine ulaşılması için ise ortaklığın hayata geçireceği konutları metrekaresini daha şimdiden 12 bin 350 liradan satması gerekecek. İhalenin final ayağından sonra ise bu rakamın çok daha yukarıya çıkması öngörülüyor. TOKİ Başkanı M. Ergün Turan, "Teklifleri inceleyip ilgili firmaları ikinci oturuma davet edeceğiz. Gelen tekliflere göre ihaleyi kazanan firmayı açıklayacağız" dedi.

İÇİNDE CAMİ VE PARK ALANI VAR

Sabah'ın haberine göre, TOKİ'nin Arıcılar arsası TEM otoyoluna cepheli 22 bin 491 metrekarelik 3 parselden oluşuyor. Arkasının tamamen orman olduğu arsada TOKİ'nin belirlediği koşullarda toplam 40 bin 485 metrekarelik inşaat yapma hakkı bulunuyor. 803 metrekarelik cami ve 531 metrekarelik park alanı da ihale içerisinde en yüksek teklifi verecek grup tarafından hayata geçirilecek.

TOKİ GÜÇLÜ EKONOMİ İSTEDİ

İhaleyi alacak firmaların ekonomik açıdan da güçlü olmasını isteyen TOKİ, bu kapsamda isteklilerin yıllık cirosunun 45 milyon liradan, devam eden ya da bitirilen yapım işlerinin ise parasal tutarının ise 27 milyon liradan az olmama şartı getirdi. Buradan bakıldığında ihaleye güçlü firmaların ilgi göstermesi dikkat çekti.

ARICILAR BÖLGESİ HIZLA GELİŞİYOR

Arıcılar arsası, İstanbul'un son dönemde öne çıkan bölgeleri arasında başı çekiyor. Türk Telekom Stadyumu'nun hayata geçirilmesiyle bir cazibe merkezi haline gelen bölgedeki eski fabrika alanlarına da prestijli konut projeleri yapılıyor. Vadi İstanbul, Bulvar, Teras, Park, Koru ile Nurol Park, Skyland, Nidapark bunlardan bazıları.

KİMLER KATILDI?

İhalenin ilk oturumuna Esta & İntek ortaklığı, Artaş &Bemay & Aksoylar iş ortaklığı, Fema İnşaat, Dağ Mühendislik, Torkam İnşaat, Fuzul Yapı&İstanbul Teknin Arı İnaat İş ortaklığı, Ak Yapı, Güney Gayrimenkul&Başyapı&Elit Vizyon İş prtaklığı, Seha İnşaat, Yılmaz İnşaat, Esta&EGG Yapı&A Yapı İş Ortaklığı, Makro İnşaat, Günyüzü İnşaat firmaları katıldı.