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SSL Sertifikası nedir?

E- ticaret sitelerinden alışveriş yaparken karşımıza çıkan SSL Sertifikası, nedir?

05 Şubat 2018 Pazartesi 14:10
SSL Sertifikası nedir?

İnternet üzerinden yapılan alışveriş hacmi giderek artmaktadır. Bu sayıların artması güvenli olan alışveriş sitelerinin yanında güvensiz birçok siteyi de karşımıza çıkarmaktadır. Bu durum kredi kartı bilgilerinin kötü niyetli kişilerin eline geçmesi, sipariş verilmesine rağmen ürünün alıcıya ulaşmaması, ürünün vaat edilen kalitede olmaması gibi sorunları karşımıza çıkarmaktadır. Bunların yaşanması için SSL sertifikasına sahip e- ticaret sitelerinden alışveriş yapılması gerekiyor. 

Sertifikanın, internet sitelerinde veri güvenliğinin sağlanması amacıyla kullanılan bir uygulama olduğunu aktaran Bilgi İşlem Uzmanı Mansur Öz, sözlerine şöyle devam etti. “İnternet alışverişi yaparken kişisel bilgi aktarımları önemli bir sorun. SSL sertifikayla bu sorun büyük ölçüde çözülmüş olup, güvenli bir veri aktarım işleminin gerçekleşmesi sağlanıyor. İnternet sitesi ve sunucu arasında veri transfer işlemi gerçekleştirildiği takdirde, verilerin şifrelenmesi vasıtasıyla güvenli bir ortam oluşturuluyor. Bu sistemle şifrelenmiş verilerin kötü niyetli kişilere ulaşma durumu ortadan kalkmaktadır.”

Haber Tarihi: 05 Şubat 2018 Pazartesi 14:10
  1. SSL Sertifikası nedir?

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