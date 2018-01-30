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'SSK- Bağkur' için flaş öneri!

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, SSK ve Bağkur arasındaki ayrıma son verilmesi gerektiğini söyledi.

30 Ocak 2018 Salı 09:45
'SSK- Bağkur' için flaş öneri!

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Bağkur’lu esnaf ve sanatkarın, diğer kesimlerle eşit haklara sahip olmadığını belirterek, “Esnaf ve sanatkarın emekli olması için ödemesi gereken 9 bin gün prim sayısının SSK’lılarda olduğu gibi 7 bin 200 güne indirilmesi gerek” dedi.

Palandöken, çalışanın hayatını kaybetmesi halinde geride kalanlara aylık bağlanması için SSK’lıların 900 gün, Bağkur’luların 1800 gün prim ödemesi gerektiğini anımsatarak, iş kazası, hastalık, yaşlılık ve ölüm hallerinde SSK’lı ve Bağkur’lu ayrımlarına son verilmesinin, eşitliğin sağlanması anlamına geleceğini bildirdi.

Haber Tarihi: 30 Ocak 2018 Salı 09:45
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