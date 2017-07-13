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Sri Lanka'da 'Şehit Halil Kantarcı Yetimhanesi' hizmete açıldı

Sri Lanka'da, 15 Temmuz'da FETÖ'nün darbe girişiminde şehit olan Halil Kantarcı'nın adını taşıyan yetimhane hizmete açıldı.

13 Temmuz 2017 Perşembe 13:42

Çengelköy'de FETÖ üyelerinin açtığı ateş sonucu şehit olan Kantarcı'nın yetimhane açma hayali gerçekleşti.

Sadakataşı Derneği öncülüğünde hayırseverlerin de desteğiyle Sri Lanka'da Müslümanların yoğun olarak yaşadığı ve yetimlerin çoğunlukta olduğu Watadeniya-Velamboda bölgesinde inşa edilen Şehit Halil Kantarcı Yetimhanesi, 15 Temmuz'un yıl dönümüne sayılı günler kala hizmete girdi.

Haber Tarihi: 13 Temmuz 2017 Perşembe 13:42
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