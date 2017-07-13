Sri Lanka'da 'Şehit Halil Kantarcı Yetimhanesi' hizmete açıldı
Sri Lanka'da, 15 Temmuz'da FETÖ'nün darbe girişiminde şehit olan Halil Kantarcı'nın adını taşıyan yetimhane hizmete açıldı.13 Temmuz 2017 Perşembe 13:42
Çengelköy'de FETÖ üyelerinin açtığı ateş sonucu şehit olan Kantarcı'nın yetimhane açma hayali gerçekleşti.
Sadakataşı Derneği öncülüğünde hayırseverlerin de desteğiyle Sri Lanka'da Müslümanların yoğun olarak yaşadığı ve yetimlerin çoğunlukta olduğu Watadeniya-Velamboda bölgesinde inşa edilen Şehit Halil Kantarcı Yetimhanesi, 15 Temmuz'un yıl dönümüne sayılı günler kala hizmete girdi.