Sri Lanka'da 'Şehit Halil Kantarcı Yetimhanesi' hizmete açıldı

Çengelköy'de FETÖ üyelerinin açtığı ateş sonucu şehit olan Kantarcı'nın yetimhane açma hayali gerçekleşti.

Sadakataşı Derneği öncülüğünde hayırseverlerin de desteğiyle Sri Lanka'da Müslümanların yoğun olarak yaşadığı ve yetimlerin çoğunlukta olduğu Watadeniya-Velamboda bölgesinde inşa edilen Şehit Halil Kantarcı Yetimhanesi, 15 Temmuz'un yıl dönümüne sayılı günler kala hizmete girdi.