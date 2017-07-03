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Srebrenitsa'da bu yıl 70 kurban toprağa verilecek

Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı'nın ardından yaşanan en büyük insanlık trajedisi olarak nitelendirilen Srebrenitsa soykırımının bu yılki anma törenlerinde kimliği belirlenen 70 kurban toprağa verilecek.

03 Temmuz 2017 Pazartesi 17:55
Srebrenitsa'da bu yıl 70 kurban toprağa verilecek

Bosna Hersek Kayıp Kişiler Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada, Tuzla Adli Tıp Kurumunda bekletilen kurban cenazelerinden kimlik tespiti tamamlanan 70'inin 11 Temmuz'da Potoçari Anıt Mezarlığı'nda toprağa verileceği duyuruldu.

Bu yıl toprağa verilecek kurbanlardan 7'sinin öldürüldüğünde 18 yaşından küçük olduğu belirtilen açıklamada, defnedilecek kurbanlardan en gencinin öldürüldüğünde 15 yaşında olan Damir Suljic, en yaşlısının ise 72 yaşında öldürülen Alija Salihovic olduğu kaydedildi.

Açıklamada, bu yılki anma törenleri için kimliği tespit edilen başka kurban bulunmadığı ifade edilerek, daha önce kimliği belirlenen kurbanların aileleri onay verdiği takdirde toprağa verilecek kişilerin sayısında artış olabileceği belirtildi.

Srebrenitsa'nın 11 Temmuz 1995'te Sırp birlikleri tarafından işgal edilmesinin ardından BM bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnaklar, Sırplara teslim edilmişti.

Kadın ve çocukların Boşnak askerlerin kontrolündeki bölgeye ulaşmasına izin veren Sırplar, 8 binden fazla Boşnak erkeği ormanlık alanlarda, fabrikalarda ve depolarda katletmiş ve kurbanları toplu mezarlara gömmüştü.

Savaşın ardından kayıpları bulmak için başlatılan çalışmalarda, toplu mezarlarda cesetlerine ulaşılan kurbanlar, kimlik tespitinin ardından her yıl 11 Temmuz'da Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenen törenle toprağa veriliyor.

Srebrenitsa soykırımının yıl dönümü 11 Temmuz'da her yıl toplu cenaze ve anma törenlerinin düzenlendiği Potoçari Anıt Mezarlığı'nda toplam 6 bin 504 kurbanın mezarı bulunuyor.

Haber Tarihi: 03 Temmuz 2017 Pazartesi 17:55
  1. Sırplar
  2. BM
  3. Bosna Hersek
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