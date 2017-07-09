Srebrenitsa Başimamı Pestalic, "1995'te (Sırp birlikler tarafından) öldürülen 8 binden fazla Boşnak arasında imamlarımız da bulunuyor ancak ailelerinin buraya geri dönmemesi imamların nerede ve nasıl öldürüldükleri bilgilerine erişmemizi güçleştiriyor" ifadelerini kullandı.

Srebrenitsa'nın 11 Temmuz 1995'te Sırp birlikleri tarafından işgalinin ardından yapılan soykırımda hayatını kaybedenler arasında o dönem Bosna Hersek İslam Birliği için hizmet eden 10 Srebrenitsalı imamla başka şehirlerden Srebrenitsa'ya sığınan 15 imam yer alıyor.

Srebrenitsa Başimamı Damir Pestalic, yaptığı açıklamada, 1995'te yaşananlardan önce Srebrenitsa'nın Bosna Hersek'te bilinen bir şehir olmadığına işaret ederek "Srebrenitsa ve buradaki İslam Meclisi, soykırım öncesinde çok az kişi tarafından biliniyordu ancak şehir iki yanıyla çok ünlüydü. Birincisi şehirdeki doğurganlık oranı." dedi.

Burada yaşayan ailelerin en az yedi ve daha fazla çocuğu olduğunu söyleyen Pestalic, Srebrenitsa'nın bilinen diğer özelliğinin ise eğitimdeki kalitesi olduğunu belirtti.

Pestalic, Srebrenitsa'da savaştan önce şehirdeki 20 İslam Meclisinde, 20 Srebrenitsalı imamın görev yaptığını belirterek babadan oğula geçen imamlık mesleğini yürüten 20 kişinin Bosna Savaşı sırasında memleketlerini asla terk etmediklerini vurguladı.

Savaş sırasında Srebrenitsa'da doğan, büyüyen ve çalışan 10 imamın öldürüldüğünü anlatan Pestalic, "1995'te öldürülen 8 binden fazla Boşnak arasında 10 Srebrenitsalı imamımız da bulunuyor ancak ailelerinin buraya geri dönmemesi, imamların nerede ve nasıl öldürüldükleri bilgilerine erişmemizi güçleştiriyor." diye konuştu.

Pestalic, öldürülen imamların bazılarının cesetlerine ulaşıldığını ve toprağa verildiğini söyledi.

"Srebrenitsa'da 25 imam öldürüldü"

Öldürülen imamların Srebrenitsa'da uzun yıllar görev yapan kişiler olduğunu aktaran Pestalic, bu şehrin savaş sırasında diğer Boşnaklar tarafından "sığınak" şeklinde değerlendirildiğini vurguladı.

Pestalic, başka şehirlerden sığınmak için gelen imamlardan da 15'inin öldürüldüğünü ifade ederek "Srebrenitsa'da toplam 25 imam öldürüldü. İbadethaneler yerle bir edildi. Savaşın bitmesiyle evlerine geri dönen vatandaşlarımızın da yardımlarıyla yıkılan cami, mescit ve benzeri yerlerin onarımını yavaş yavaş yapıyoruz." dedi.

Savaş sırasında yıkılan 23 camiden 19'unun yeniden inşa edildiğini ve yenilendiğini söyleyerek "Srebrenitsa'daki altı İslam Meclisini aktif hale getirdik, yedi imam görevlendirdik, toplam 10 kişi çalışıyoruz." diye konuştu.

Pestalic, hakları için savaşmak zorunda olduklarını belirterek "Haklarımızı konuşarak, demokratik bir şekilde almak istedik ama olmadı. Şimdi geçen 22 yılın ardından Srebrenitsa sakin bir şehir. Din özgürlüğü söz konusu olduğunda artık herhangi bir sorun yok." ifadelerini kullandı.

Srebrenitsa soykırımı

Srebrenitsa'nın 11 Temmuz 1995'te Sırp birlikleri tarafından işgal edilmesinin ardından BM bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnaklar, Sırplara teslim edilmişti.

Kadın ve çocukların Boşnak askerlerin kontrolündeki bölgeye ulaşmasına izin veren Sırplar, 8 binden fazla Boşnak erkeği ormanlık alanlarda, fabrikalarda ve depolarda katletmiş ve kurbanları toplu mezarlara gömmüştü.

Savaşın ardından kayıpları bulmak için başlatılan çalışmalarda, toplu mezarlarda cesetlerine ulaşılan kurbanlar, kimlik tespitinin ardından her yıl 11 Temmuz'da Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenen törenle toprağa veriliyor.