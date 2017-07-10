FATMA GÜLŞEN KOÇAK / RÖPORTAJ - Srebrenista katliamının yıldönümünde Katliamla ilgili görüşlerinizi paylaşır mısınız?

Büyük acı. Srebrenitsa insanlık tarihinin gördüğü en büyük katliamlardan birisi olarak hafızalara kazınmıştır. Batının merhametini kaybettiğinin insanlığın katledilmesine sessiz kalarak ya da destek olarak vicdanını kaybettiğinin resmidir Srebrenitsa. Aliya’nın dediği gibi ‘’dört yıllık tahrip eden savaşın ardından Bosna, iyileştirilmesi gereken yaralarla doludur.” Srebrenica bunların kesinlikle en büyük ve en derin olanıdır.

Nisan 1993’ten soykırımın yapıldığı Temmuz 1995 yılına kadar bu bölge direkt BM’nin kontrol ve koruması altına alınmıştı. Ancak durum böyle olmasına rağmen BM maalesef sorumluluğunu yerine getirmedi ve dolayısıyla Srebrenica’da yapılan Sırp katliamına adeta davetiye çıkardı.

BM Genel Sekreteri Cofi Annan, Srebrenica’da toplu mezarların ortaya çıkmasından sonra yaptığı bir açıklamada, “Srebrenica’da sadece BM değil, insanlık ailesi kaybetti” demişti.

Sırplar topladıkları ve günlerce sistematik işkenceden geçirdikleri Bosnalı Müslümanları, evlatlarının, kardeşlerinin gözleri önünde öldürdükten sonra, cesetlerini yine onlara gömdürdüler. Soykırım yaşadık. Srebrenitsa katliamı Avrupa’da 2. Dünya Savaşı’ndan bu yana yapılan en büyük katliam olarak tarihe geçti. Hem Uluslararası Ceza Mahkemesi, hem de BM Savaş Suçları Mahkemesi Srebrenitsa’yı “katliam” olarak nitelendirdi. Srebrenitsa insanlığın öldüğü yerdir.

Srebrenitsa anmaları nasıl başladı?

Her yıl Baş Çarşıda Srebrenista anma toplantısı yapmayı teklif ettim. Sonrasında şimdiki anma programı hayata geçti. Bazıları şimdiki bu toplantıları görünce o dönemki teklifin benden geldiğini söylerler ve sitayiş ile bahsederler ve hakkımı teslim ederler. Bu soykırımı gündemde tutmalıyız ki bir daha bu acılar yaşanmasın.

Türkiye’yi olmayan Ermeni soykırımı ile suçlayanlar Srebrenitsa’ya neden sağır?

‘Türkiye için tarihin kazısını yaparak sözde soykırım oluşturmaya çalışan birtakım insan hakları savunucuları Srebnetisna’daki soykırıma sessiz kalıyorsa, burada ikiyüzlülük ve kasıt var demektir. Türkiye bir yandan haklı olarak Ermeni Soykırımını redderken bir yandan da Bosnalı kardeşlerinin uğradığı zulümlerin ve katliamların takipçisi olma, onları bu davalarında yalnız bırakmama konusunda duyarlılığını sürdürmelidir.

BM’nin Hollanda askerleriyle ilgili kararını nasıl yorumluyorsunuz?

Srebrenitsa katliamında BM Barış Gücü’nde görev yapan Hollanda askerlerinin kusurlu olduklarına dair mahkeme kararını eksik ama olumlu bir adım olarak görüyoruz. Soykırım yapan suçlulara da gereken ceza verilmelidir.

Genç Müslümanlar hareketi nasıl başladı?

Fransa’daki bir uzmanlık eğitimi dönüşünde Viyana’da bir dostuma uğradım. 12 yıl cezaevinde yattıktan sonra pasaportsuz Avusturya’ya sığınan bir dava arkadaşımı ziyarete gittim. Bu dostum bana bir teklifte bulundu. Ben sana üç tavsiyede bulunacağım dedi. Siz Genç Müslümanlar hareketinin tarihini yazmalısınız dedi. İkincisi, yazılı bir bildirge yayınlamalısınız. Üçüncüsü ve en önemlisi sizler toplanırken rastgele gündemsiz toplanmamalısınız dedi. Bu tavsiyeden sonra Bosna’ya geldim ve önce Mostar’a gittim. Orada merhum Salih Mehlen ile bir araya geldim. Viyana’daki dostumuzun teklifini kendisine ilettim. “O zaman tamam, bu doğru bir teklif” dedi. Bizler artık spontane değil, bir gündem ile toplanma kararı aldık. Ben de bunun üzerine dedim ki, ilave olarak Genç Müslümanlara kimi alalım. Salih Behmen “Ömer Behmen’i öneriyorum, uygundur” dedi. Ben kendisine beş kişi olmamız üç kişi olmamızdan evladır dedim. O da bana sordu, siz kimi önerirsiniz dedi. Ben de kendisine gruba Aliya’yı almalıyız dedim. O zaman artık dört kişi olduk ve ilk kıvılcım burada başladı. Beşinci kişi olarak ikimizin ortak kanaati Dervişeviç’i almalıyız kararını verdik. Benim aile büyüklerimin evlerinde her hafta gizlice toplandık. Annem bize “cezaevi günlerinizden ders almadınız da hâlâ daha kaşınıyor musunuz” derdi. Annem yan odadan sokağı gözlerdi, acaba bir baskın olur mu diye.

Hapisten çıktığınızda neler yaptınız?

Hapisten çıktığımızda toplanmaya devam ettik. Otuz sene boyunca makaleleri takma ad altında yazıyorduk ve onlar kimin tarafından yazıldığını bilmiyorlardı. Bizim şûramız vardı ve her ay şûramız ile toplanıyorduk ve onlar nelerin nasıl yapılması gerektiğini söylüyorlardı.

Genç Müslümanlar olarak çalışma disiplininiz nasıldı? Hedefleriniz nelerdi?

Biz, bir cümlenin etkisinde yaşıyorduk; “Canımızı veririz, dinimizi vermeyiz.” Ve son derece ısrarlıydık. Bir dönem Hünkar Camii’nde toplanıyorduk. Şu anda Almanya’da veya Slovenya’da bulunan ahbaplarımızdan birisi: “Burada toplanmayalım, yoksa hepimizi hapse atacaklar” demişti. Ardından da evlerde toplanmaya kararlaştırmıştık. Yönettiğim bir grubum vardı. Büyüklerin arasında hâlâ hayatta olanların sayısı azdır. Ben de, kendilerini doğru yolda sananları, tekrardan doğru yola yönlendirmek gerektiğini düşüncesindeydim. Ben 1973 senesinde hapisten çıktığımda, rahmetli Hasan Biber yanıma bir adam göndermişti ve bana: “Faaliyetlerine devam et.Yanına sana şifreyi söyleyecek bir adam gelecek” demişti. Beni de Halid Kajtaz’ın yanında olmak için seçmişlerdi. Ben eşimin kardeşi İzzet ile oraya gittim. Bana: “Hiç seni takip ediyorlar mıydı? diye sormuştu.

Aranızda şifreli bir dil mi kullanıyordunuz?

Bizim zil sesini çalmak için özel bir şeklimiz vardı. Bir kere, Halid’in yanında bulunduğumuzda, birden birisi bilinmeyen bir şekilde kapının zilini çalmıştı. Kim diye bakmak için ben çıkmıştım. Tanımadığım üç kişi ve yanında da bir kadın vardı. Baktım ki bizden değiller. Arkada duran: “Sen kimsin? Neden buraya geldin?” diye sormuştu. Ben önceden anlaşma yaptım. Eğer biri bana sorarsa neden geldin diye, cevabım bal almak için olurdu. Çünkü Halid’in babası bal satıyordu. Udbalılardan biri de: “Tamam tamam. Sagırciye sokağından İsmet Kasumagic. Biz görüşeceğiz” demişti. Ben de onlar geldiğinde ve benim hapiste olduğumu öğrendiğinde, beni tekrardan hapse atacaklarını düşünmüştüm. Halbuki bunu yapmamışlardı. Ben bir süre sonra, “Preporod” dergisinde Habib Hakaj imzasıyla bir makale yazdım. Bu isim ise, Habib, Hasan Biber, Hakaj, Halid Kajtaz’ın kısaltmalarını ifade ediyordu. Nasıl olmamız gerekiyor diye yazdığım o makale hâlâ elimde vardır.

Genç Müslümanlar her dönemde kendilerini yetiştirmeyi ve istişareyi öncelemiş diyebilir miyiz?

İkinci Dünya Savaşından önce, Yugoslavya döneminde de toplanıyorduk ve Genç Müslümanlar Derneği’ni teşkil etmek için gereken şartlara sahiptik. Halbuki, savaş ortaya çıktı ve kayda giremedik. Savaş çıktığında, El-Hidayee’de toplanmaya başlamıştık. O zaman da, kendilerinden üst seviye dersler aldık. Bunun ardından da bizim gençlerimiz ders vermeye başlamışlardı. Onların aralarında da Aliya İzzetbegoviç bulunuyordu. Çalışmalarımıza sebatlı bir şekilde devam ettik. El-Hidaye’deki çalışmalarımızın ardından, El-Hidaye dışında çalışmalara, makale yazmaya, birbirimizi geliştirmeye başlamıştık.

Genç Müslümanlar hareketi Bosna’nın mücadele tarihine ne kattı?

Genç Müslümanlar bir kıvılcımdır. Bizim temel düsturumuz okumak ve öğrenmektir. Lise ve üniversite öğrencilerinin en başarılılarından liderler ve önderler yetiştirmek amacındaydık.

Aliya’nın Müslümanlar açısından önemi büyük

Aliya için neler dersiniz? Sizin için ve Bosna için ne anlam ifade ediyor?

Aliya’nın danışma kadrosu naçizane bendim. Birçok noktada istişare ettiği bendim. Biz Bosna’daki sistemi dışarıdan değiştirmek hedefindeydik. Bunun böyle olmadığını görünce biz organize olma yoluna gittik. Her hafta sonu 30 yıl boyunca gizli toplantılarla bir araya geldik. Sonra düşmanlar bizi hapsetmek kararı aldılar. Hiçbir gerekçeleri yoktu, biz suç işlememiştik. Ateist olanlar bu kararı aldırdılar. Güya yeni devlet ve illegal yapı gibi şeylerle suçladılar.

Aliya İzzetbegoviç oldukça mütevazı ve cana yakın biriydi. Gerçek bir dosttu. Bosna-Hersek, Aliya sayesinde uluslararası örgütlerce tanınan bir devlet oldu. Gerek BM’de gerekse Avrupa’daki kurumlarda Aliya sayesinde devlet statüsüne sahibiz. Bosna-Hersek Aliya’dan daha önemli bir şahsiyete sahip değil. Asla öne çıkıp kendisini önemli bir şahsiyet olarak göstermezdi, ancak onunla bir dakika konuşmak, ne kadar bilge ne kadar önemli bir şahsiyet olduğunu anlamak için yeterliydi. Aliya’nın Bosna-Hersek ve dünyadaki Müslümanlar açısından önemi büyüktür.

Pekiyi Erdoğan hakkındaki düşünceleriniz nedir?

Kalbimin üstünde yakamda her daim Erdoğan rozetini taşıyorum. Erdoğan hakkında bu amblem her şeyi ifade ediyor sanırım. Erdoğan ile Türkiye’nin doğru ve güçlü bir politika izlediğini görüyorum. Ben Türkiye’yi şöyle algılıyorum; “eğer Türkiye olmasaydı Bosna Hersek ve mevcut Müslümanlar olmazdı.”

Bosna’nın geleceğini nasıl görüyorsunuz?

Zor bir durumdayız. Sırplar Bosna Hersek’in %49’luk bir eyaletinin buradan ayrılarak Sırbistan’a bağlanmasını hayal ediyorlar. Biz ise sabrımızla imanımızla sonuna kadar ayakta kalacağımızı ve bu emelleri akamete uğratacağımıza inanıyoruz. Tür halkı Bosna’ya sahip çıkmalı. Bosna Hersek Osmanlı’nın ve Aliya’nın Türklere emanetidir.