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Srebrenitsa için yola çıkıyoruz

Srebrenitsa katliamının yıl dönümü olan 11 Temmuz’da Bosna’da olmak ve her yıl yapılan anmalara katılmak için, İHH’nın organizasyonunda Türkiye’den hareket edecek Motosikletli konvoy Bosna’ya gidecek.

22 Haziran 2017 Perşembe 21:20
Srebrenitsa için yola çıkıyoruz

6 Temmuz tarihinde başlayıp Yunanistan, Makedonya, Sırbistan, Bosna hattını kullanarak 9 gün sürecek yolculuk, 14 Temmuz günü İstanbul’da tamamlanacaktır.

Srebrenitsa Katliamı 11 Temmuz 1995 günü yapılmıştır. Avrupa'nın göbeğinde gerçekleşen katliamın boyutları ve vahşeti hala yaşayanların ve tanık olanların kanını dondurmaktadır. Srebrenitsa Katliamı Bosna'da soy ve inanç karşıtı yapılmış en vahşi katliamlardan biridir. Bosna katliamı olarak da anılan katliamda, 8 binden fazla Müslüman Bosnalı kadın, çocuk, yaşlı, genç, erkek demeden Sırplar tarafından hunharca öldürülmüştür. Ölenlere ait günümüzde hala yeni mezarlar çıkan Srebrenitsa'da acı hala devam ediyor. Her yılın 11 Temmuz’unda bu acı hadise anılıyor. ‘MotoBosna’ ekibi de motosikletleriyle bu elem verici katliamı lanetlemek için yola çıkıyor. Yolculuğunu 14 Temmuz'da tamamlayarak İstanbul'a dönecek olan MotoBosna ekibi, başarısız darbe girişiminin yıl dönümü olan 15 Temmuz günü yapılacak olan etkinliklere katılacaktır.

Avrupa'da yaşayan Boşnak ve diğer Müslümanların bazıları, her yıl anma döneminde motosikletli gruplar teşkil ederek AB içinde seyahat esnasında farkındalık oluşturmaktadırlar. Motosikletin görünürlüğü bu amaca hizmet etmektedir.

Şu ana kadar Türkiye'de motosikletçilerinden hiç bir grubun anmaya katılmamış olması, bu etkinliğin ilk olacağı bakımından önemlidir.

MotoBosna yolculuğunun amacı:

- Ortak geçmişe sahip ülkelerdeki kurum ve kuruluşlar ve profesyoneller arasında bilgi ve tecrübe paylaşımı ile işbirliğini artırmak

- Bosna'daki ve Türkiye'deki insanların sosyal uyumlarını, toplumumuza karşı olan aidiyet duygularını; ortak duygu, düşünce ve heyecanlarını, öz güvenlerini, milli birlik ve beraberlik duygularını geliştirmelerini sağlamak

- Geçmişte Bosna' da yaşanan Srebrenitsa Katliamını anmak amacıyla farkındalık oluşturmak

- Ortak geçmişe sahip ülkelerdeki insanlar arasında karşılıklı sosyal ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesini sağlamak

Haber Tarihi: 22 Haziran 2017 Perşembe 21:20
  1. İHH
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