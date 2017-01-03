SRC Belgesi hakkında faydalı bilgiler

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Birçok sürücü kursu yerlerinde bu belgeyi alabilirsiniz. Denetimlerde SRC belgesi bulundurmadığınız takdirde, bazı yaptırımlara maruz kalabilirsiniz.

SRC belgeleri 5 kategoride incelenebilir; SRC 1 uluslararası yolcu taşımacılığında, SRC 2 yurt içi yolcu taşımacılığında, SRC 3 Uluslararası yük taşımacılığında, SRC 4 Yurtiçi yük taşımacılığında, SRC 5 ise tehlikeli yakıt taşımacılığında kullanılır.

63 yaşında olanlar ve daha yaşlı kimseler, SRC belgesi alamazlar. Ülkeler arası yolcu taşımacılığı yapanların alması zorunlu olan SRC 1 belgesi aslında bir tür yeterlilik belgesidir. 4 kişilik bir binek otomobili kullanmak ile içinde ondan fazla yolcunun olduğu geniş bir aracı kullanmak arasında fark vardır. SRC 1 belgesine sahip olanların suç kaydının da bulunmaması gerekir.

Yurtiçinde yolcu taşıyan sürücülerin SRC 1 belgesi alması yeterlidir. Aynı zamanda SRC 2 belgesi almalarına gerek yoktur.

SRC belgeleri hakkında ayrıntılı bilgi için, http://www.srcbelgesiburada.com/ adresini ziyaret edebilirsiniz. Ayrıca özel direksiyon kursu hakkında da siteden bilgi alabilirsiniz.