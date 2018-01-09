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SRC belgesi de artık e-Devlet'te

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan önemli açıklamalar yaptı.

09 Ocak 2018 Salı 11:13
SRC belgesi de artık e-Devlet'te

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan

"45 güne kadar uzayabilen ticari araç sürücülerinin almak zorunda oldukları SRC belgesi, artık 5 dakikada e-Devlet Kapısı'ndan alınıyor. SRC belgesi alma ücreti de 40 liradan 20 liraya düşürüldü.”

"Söz konusu uygulamayla 3 milyon lira yıllık posta maliyeti, 1 milyon lira da kart basım maliyeti olmak üzere toplamda 4 milyon liralık maddi tasarruf sağlanacak"

Haber Tarihi: 09 Ocak 2018 Salı 11:13
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