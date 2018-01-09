SRC belgesi de artık e-Devlet'te

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan:

"45 güne kadar uzayabilen ticari araç sürücülerinin almak zorunda oldukları SRC belgesi, artık 5 dakikada e-Devlet Kapısı'ndan alınıyor. SRC belgesi alma ücreti de 40 liradan 20 liraya düşürüldü.”

"Söz konusu uygulamayla 3 milyon lira yıllık posta maliyeti, 1 milyon lira da kart basım maliyeti olmak üzere toplamda 4 milyon liralık maddi tasarruf sağlanacak"