Spotify yeni tasarımını test ediyor

Spotify, mobil platformlardaki uygulamalarını yeni tasarım ile güncellemeye hazırlanıyor. İşte Spotify'ın yeni tasarımı.

Spotify yeni tasarımını test ediyor
Eklenme: 09 Ocak 2017, 14:59
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Android platformunda yeni arayüzünü test eden Spotify, daha sade ve göze hoş görünen bir tasarım ile karşımıza çıkacak. Spotify'ın mevcut tasarımında müzik dinleme ekranında albüm kapakları kare şeklinde görünüyordu. Yeni tasarımda ise albüm kapakları komple ekranı kaplayacak şekilde konumlandırılacak.

Ayrıca müzik kontrollerinin de tasarımı değişerek açık mavi renklerle vurgu yapılacak. Spotify'ın bu renk değişimin, uygulama simgesine yansıyıp yansımayacağı bilinmiyor. Ancak Spotify, uzun bir süredir mint yeşilinin hakim olduğu bir logo kullanıyor. Firma yenilik için böyle bir değişim yapabilir.

Spotify

 
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