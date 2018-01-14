Spot piyasada elektrik fiyatları yükseldi

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, elektrik piyasasında bu hafta toplam 533 milyon 942 bin 368 liralık işlem hacmine ulaşıldı.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin ortalama fiyatı bu hafta, geçen haftaya göre yüzde 8,54 artarak 184,40 lira oldu.

Gün öncesi spot piyasada bu hafta bir megavatsaat elektriğin fiyatı en yüksek 12 Ocak'ta 208,21 lira ve aynı tarihte en düşük 120 lira olarak kayıtlara geçti.

Haftalık sistem marjinal fiyatı ortalaması ise 188,58 lira olarak gerçekleşti.



