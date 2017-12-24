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Spot piyasada elektrik fiyatları düştü

Bir megavatsaat elektriğin ortalama fiyatı bu hafta, geçen haftaya göre yüzde 0,25 azaldı.

24 Aralık 2017 Pazar 10:21
Spot piyasada elektrik fiyatları düştü

Gün öncesi spot piyasada bir megavatsaat elektriğin ortalama fiyatı bu hafta, geçen haftaya kıyasla yüzde 0,25 azaldı.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, elektrik piyasasında bu hafta toplam 402 milyon 566 bin 915 liralık işlem hacmine ulaşıldı.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin ortalama fiyatı bu hafta, geçen haftaya göre yüzde 0,25 azalarak 157,48 lira oldu.

Gün öncesi spot piyasada bu hafta bir megavatsaat elektriğin fiyatı en yüksek 18 Aralık'ta 202,29 lira ve en düşük 18 Aralık'ta 99,99 lira olarak kayıtlara geçti.

Haftalık sistem marjinal fiyatı ortalaması ise 151,64 lira olarak gerçekleşti.

Haber Tarihi: 24 Aralık 2017 Pazar 10:21
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