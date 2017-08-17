Sportmenlik dışı faule PFDK'dan 2 maç ceza!

TFF'den yapılan açıklamada; kurulun, Süper Lig'de Evkur Yeni Malatyaspor ile oynanan maçta rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle Tisdell'e 2 maç men cezası verdiği bildirildi.

Sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle Atiker Konyaspor yöneticisi Ahmet Baydar'a 45 gün hak mahrumiyeti ve 30 bin lira para cezası veren PFDK'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları sebebiyle Trabzonspor'a da 15 bin lira para cezası uyguladığı kaydedildi.

"Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 17.08.2017 tarih ve 3 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.

1- ATİKER KONYASPOR Kulübü yöneticisi AHMET BAYDAR'ın, sportmenliğe aykırı açıklamada bulunmasından dolayı takdiren 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 30.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- TRABZONSPOR A.Ş.'nin, 13.08.2017 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş. - ATİKER KONYASPOR Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

3- OSMANLISPOR FUTBOL Kulübü sporcusu TONIA D. TISDELL'in, 13.08.2017 tarihinde oynanan EVKUR YENİ MALATYASPOR - OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir.