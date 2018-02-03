Sporla kumar iç içe olmaz!

İşye Sefa Saygılı'nın ilgili yazısı:

"Yeni yılla birlikte süper ligin adının ‘spor toto ligi’ olduğunu medyadan üzülerek öğrendik.

Bilindiği gibi futbol bir spor dalıdır. Biz psikiyatristler başta olmak üzere gençlerle ilgilenen uzmanlar onların egzersiz ve sporla meşgul olmalarını tavsiye ederler. Çünkü sporun hem sağlığı koruyucu ve zindelik verici etkisi vardır hem de alkol, uyuşturucu, kumar gibi kötü alışkanlıklardan gençleri koruduğu ve uzak tuttuğu düşüncesi yaygındır.

Sporun kumardan koruduğu düşünülmesine rağmen süper ligimizin spor toto adını alması anlaşılır şey değildir. Zira spor toto, loto ve iddia gibi oyunlar kumardır. Gördüğüm hastalardan biliyorum, ailesinin rızkını bu tip şans oyunlarına kaptırmaktan kendini alıkoyamayan o kadar çok insanımız var ki.

Dediğim gibi spor toto da bir şans oyunudur ve diğer kumar şekillerinden anlam olarak farkı yoktur. Çünkü şans oyunları, kazanma ve kaybetme ihtimalinin olduğu oyunlara denir. Kişi emek harcamadan, alın teri dökmeden kazanmayı beklemektedir. Şans ve tesadüfle sonuç alınmaktadır. Kumarhanelerde oynanan diğer kumar türleri ile spor toto da aynı mekanizmaya sahiptir. Türk Dil Kurumu Sözlüğünde kumar, “Ortaya para koyarak oynanan talih oyunu” olarak tarif edilmektedir. Misalli Büyük Türkçe Sözlükte ise, “Para karşılığı ve para kazanmak için oynanan oyun” olarak açıklanmaktadır. Bu tanımlar da spor totonun kumar olarak sayılması gerektiğini göstermektedir. Zira spor totoda da para yatırılmakta, talih kimden yana ise o kazanmaktadır. (Aslında bence kazananı talihli değil talihsiz saymak gerekir.)"

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