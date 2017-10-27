Sporda günün özeti - 27 Ekim 2017
Sporda günün önemli başlıklarını sizler için derledik.27 Ekim 2017 Cuma 16:57
İşte sporda günün önemli başlıkları:
- Galatasaray'ın emektar masörü Erkan Kazancı bugün toprağa verildi.
- Trabzonspor'da Galatasaray derbisi öncesi Dame N'doye'un sakatlandığı açıklandı.
- Lucescu'dan yabancı futbolcularla ilgili önemli bir açıklama geldi.
- TFF Başkanı Yıldırım Demirören, Beşiktaşlı Caner Erkin hakkında açıklamalarda bulundu.
- Trabzonspor'un eski başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun yeniden başkanlık için kolları sıvadığı iddia edildi.