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Sporda günün özeti - 23 Ekim 2017

Sporda günün önemli gelişmelerini ara başlıklar altında sizin için derledik.

23 Ekim 2017 Pazartesi 16:57
Sporda günün özeti - 23 Ekim 2017

23 Ekim 2017 sporda günün özetleri:

- Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından maçın hakemi Cüneyt Çakır hedefe konuldu.

- Beşiktaş bu akşam kendi sahasında Medipol Başakşehir'i ağırlayacak.

- Trabzonspor başkanı Muharrem Usta, yönetimden istifa eden üyelerin planlı bir şekilde çalıştığını açıkladı.

- Ultraslan'ın 'Ayağa Kalk' kareografisi FETÖ ile ilişkilendirildi.

- Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu'nun Konyaspor'un başına geçmesi bekleniyor.

- Trabzonspor'da Burak Yılmaz 2 hafta sahalardan uzak kalacak.

 

Haber Tarihi: 23 Ekim 2017 Pazartesi 16:57
  1. Trabzonspor
  2. Cüneyt Çakır
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