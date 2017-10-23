Sporda günün özeti - 23 Ekim 2017
Sporda günün önemli gelişmelerini ara başlıklar altında sizin için derledik.23 Ekim 2017 Pazartesi 16:57
23 Ekim 2017 sporda günün özetleri:
- Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından maçın hakemi Cüneyt Çakır hedefe konuldu.
- Beşiktaş bu akşam kendi sahasında Medipol Başakşehir'i ağırlayacak.
- Trabzonspor başkanı Muharrem Usta, yönetimden istifa eden üyelerin planlı bir şekilde çalıştığını açıkladı.
- Ultraslan'ın 'Ayağa Kalk' kareografisi FETÖ ile ilişkilendirildi.
- Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu'nun Konyaspor'un başına geçmesi bekleniyor.
- Trabzonspor'da Burak Yılmaz 2 hafta sahalardan uzak kalacak.