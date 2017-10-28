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Spor yorumcusu TFF Başkan adayı oldu

Spor yorumcusu Serdar Ali Çelikler, TFF'ye başkan adayı olduğunu açıkladı.

28 Ekim 2017 Cumartesi 13:23
Spor yorumcusu TFF Başkan adayı oldu

Mevcut TFF yönetimini eleştiren spor yorumcusu Serdar Ali Çelikler, bu görevi layıkıyla yerine getireceğini, sadece kendini geçindirmek için biraz para talep ettiğini ifade etti. HaberTürk'te köşeyazarlığı ve NTVSpor'da spor yorumculuğu yapan Çelikler'in oldukça iddialı olduğu gözlemlendi.

İşte Çelikler'in o sözleri:

Rahat olabilmen için siyaseten, ekonomik, politik anlamda özgür olman lazım. Bir yandan da sağlam adam olacaksın ki 120 trilyonluk bütçeyi yöneteceksin. Kimseye yedirmeden, soymadan, soydurmadan. O zaman çok iyi bir TFF başkanı olursun.

Ben de talibim o yüzden, beni yapsınlar. Hiç işim yok Ankara ile. Hiç kimseyi de tanımam. Para lazım hayatımı geçindirmem için. Belirli bir para versinler ben yapayım bu işi.

Haber Tarihi: 28 Ekim 2017 Cumartesi 13:23
  1. Serdar Ali Çelikler
  2. TFF
  3. TFF yönetimi

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