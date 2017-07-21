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Spor Müzesi Parkı’nda sona doğru

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Çamlıca Mahallesi’nde yapımı devam eden ve yakın gelecekte vatandaşların hizmetine girecek Spor Müzesi Parkı’nı yerinde inceledi.

21 Temmuz 2017 Cuma 21:46
Spor Müzesi Parkı’nda sona doğru

Çalışmalarda gelinen son nokta hakkında Park ve Bahçeler ile Fen İşleri Müdürlüğü yetkililerinden bilgi alan Başkan Ataç, alanı gezerek incelemelerde bulundu. Yapılan çalışmalar neticesinde Tepebaşı halkı için güzel ve yaşanabilir bir alan ortaya çıkarmayı hedeflediklerini kaydeden Ataç, Eskişehir’e her anlamda donanımlı bir alan daha kazandıracaklarının altını çizdi.

Spor Müzesi Parkı, Ertuğrulgazi Caddesi ile Alp Rüstem Sokak ve Mustafa Paşa Sokak arasında kalan 11 bin 860 metrekarelik alanda yer alıyor. Parkta, Eskişehir’de çeşitli spor dallarında başarı elde etmiş sporcuların hikayelerinin yer alacağı 290 metrekarelik Spor Müzesi ve kafeterya, içerisinde spor anıtının da bulunacağı tören alanı, 1.500 metrekarelik bir gölet yer alacak. Spor Müzesi’nin çatısından gölette akan 20 metre uzunluğunda ve 4,15 metre yüksekliğinde su perdesi, seyir terası, çocuklara ve gençlere yönelik 35 metre uzunluğunda karsız kayak bulunacak. Ayrıca 10 oyundan oluşan kaya parkuru, 140 metrekarelik kaykay pisti, 7 metre uzunluğunda tırmanma duvarı ve 144 metrekarelik çocuk oyun alanı ile oturma ve dinlenme alanları da Spor Müzesi Parkı’nda vatandaşların kullanımına sunulacak.

Spor Müzesi Parkı yakın gelecekte vatandaşların hizmetine açılacak.

Haber Tarihi: 21 Temmuz 2017 Cuma 21:46
  1. Eskişehir
  2. Çal
  3. Çamlıca
  4. Tepebaşı
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