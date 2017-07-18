Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Spor Müdürü Yılmaz veda etti

Bursa’nın Mudanya ilçesinde 4 yıldır Gençlik Hizmetleri Spor Müdürlüğü yapan ve geçen hafta Türkiye Güreş Federasyonu (TGF) Genel Sekreterliği’ne tayin olan Tahir Yılmaz veda kahvaltısıyla Ankara’ya uğurlandı.

18 Temmuz 2017 Salı 18:43
Spor Müdürü Yılmaz veda etti

Mudanya Kaymakamı Faik Oktay Sözer ile daire amirleri ve mesai arkadaşlarının yanı sıra Mudanya Gençlik Spor Kulübü üyelerinin hazır bulunduğu kahvaltı Jandarma Sosyal Tesisleri’nde yapıldı. Tahir Yılmaz, kendisi için düzenlenen kahvaltıya iştirak edenlere teşekkür etti. Sporculuk ve yöneticilik hayatında önce devleti ile milletini düşünerek hareket ettiğini hatırlatan Yılmaz, sporcu gençlere de her daim devletin ve milletin çıkarları çerçevesinde hareket etmelerini tavsiye etti.

Mudanya Kaymakamı Faik Oktay Sözer, İlçe Spor Müdürü Tahir Yılmaz’ı başarı belgesi ile taltif etti.

Haber Tarihi: 18 Temmuz 2017 Salı 18:43
  1. Türkiye
  2. Bursa
  3. Ankara
  4. Mudanya
  5. TGF
    Yeni Akit Gazetesi 15 Temmuz Ek
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mescid'i Aksa'ya polis eşliğinde baskın
    1. Mescid'i Aksa'ya polis eşliğinde baskın
    2. HDP'li 2 milletvekili hakkında..
    3. Dünyayı sarsacak transfer: 222 milyon..
    4. Rusya korkusu bunu yaptırdı!
    5. Mercedes 3 milyon aracını geri çağırdı
    6. Nusaybin'de patlayıcı ve mühimmat ele..
    7. AK Parti MYK toplantısı sona erdi
    8. AB Bakanı Çelik: Katılım müzakereleri..
    9. Otomobille ambulansa çarpan alkolü..
    10. Yangın tatbikatına rüzgar engeli
    11. Çorum’da yetiştiricilere 100 adet..
    12. Irak'tan Rusya'ya çağrı: Bize destek..
    13. Askerliğini yaparken yatağa mahkum oldu
    14. 'Seni görevinin başında değil,..
    15. Hakkari'de bir PKK'lı terörist etkisiz..
    16. Başkan albayrak yağmurdan olumsuz..
    17. "Sagna’nın imzalamasını istiyorum"
    18. Van Büyükşehir Belediyespor’a orta..
    19. Bursa’da yolcu otobüsleri çarpıştı: 4..
    20. “Balıkesir sporda adını dünyaya..
    Kamyonun kapakları açılınca ortaya çıktı… Şoka uğratan fotoğraf!
    Kamyonun kapakları açılınca ortaya çıktı… Şoka uğratan fotoğraf!
    Okyanusta savaş gemisi battı! Askerler kayıp
    Okyanusta savaş gemisi battı! Askerler kayıp
    BAE'den küstah istek! 'Fidan ne istediğimizi biliyor'
    BAE'den küstah istek! 'Fidan ne istediğimizi biliyor'
    Kahraman pilot motorları kapattı, suikast timini geciktirdi!
    Kahraman pilot motorları kapattı, suikast timini geciktirdi!