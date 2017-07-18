Spor Müdürü Yılmaz veda etti

Mudanya Kaymakamı Faik Oktay Sözer ile daire amirleri ve mesai arkadaşlarının yanı sıra Mudanya Gençlik Spor Kulübü üyelerinin hazır bulunduğu kahvaltı Jandarma Sosyal Tesisleri’nde yapıldı. Tahir Yılmaz, kendisi için düzenlenen kahvaltıya iştirak edenlere teşekkür etti. Sporculuk ve yöneticilik hayatında önce devleti ile milletini düşünerek hareket ettiğini hatırlatan Yılmaz, sporcu gençlere de her daim devletin ve milletin çıkarları çerçevesinde hareket etmelerini tavsiye etti.

Mudanya Kaymakamı Faik Oktay Sözer, İlçe Spor Müdürü Tahir Yılmaz’ı başarı belgesi ile taltif etti.