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Spor merkezleri törenle açıldı

Mersin’de spor merkezlerinin açılışı törenle yapıldı.

30 Haziran 2017 Cuma 11:28
Spor merkezleri törenle açıldı

Edip Buran Spor Salonunda gerçekleştirilen açılışta konuşan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Şaban Güneş, Gençlik ve Spor Bakanlığının son 5 yılda Cumhuriyet tarihi boyunca yapılan tesislerin 2 katı kadar tesis inşa ettiğini belirterek, "Bu tesislerden en çok faydalanan illerden birisi de Mersin’dir. 36 branşta yaklaşık olarak 45 bin çocuk ve gencimizin faydalanacağı spor merkezlerimizin amacı sağlıklı, bilinçli bir gençlik yetiştirmek ve gençlerimize spor kültürünü aşılamaktır. Yaz döneminde boş zamanlarını sokakta değil, spor tesislerimizde değerlendirmelerini sağlamak, her türlü zararlı alışkanlıklardan korumak, ruh ve beden sağlığı yerinde fizyolojik ve psikolojik sağlamlığa sahip, yetenekli ve kabiliyetli gençleri Türk sporuna kazandırmayı hedeflemekteyiz. Güçlü bir alt yapı oluşturmak amacıyla her yıl okulların yaz tatiline girmesiyle başlayan spor merkezlerimizde tecrübeli antrenörlerimiz nezaretinde sportif çalışmalarımız yürütülmektedir. Bu merkezlerimizde almış oldukları eğitimler sonrasında elit sporcu vasıflarına ulaşan çocuklarımızın antrenmanlara devam ettirilmeleri sağlanarak, ülke sporuna kazandırılacaktır. Sonrasında ise uluslararası alanda başarı alınması sağlanacaktır" diye konuştu.

Türkiye’nin zor bir dönemden geçtiğini kaydeden Güneş, "Bu zor günlerde gençlerimize büyük işler düşüyor. Ülkemize içeriden ve dışarıdan yapılan saldırılara karşı çok dik durmalıyız. Nasıl ki 15 Temmuzda da bu milletin gençleri sokağa dökülerek hain darbe girişimini püskürtüp üzerine düşeni en iyi şekilde yaptıysa, bundan sonra da vatan toprağını korumada üzerinize düşeni yapacağınızdan hiç şüphem yoktur. Artık, Türkiye ilmiyle, bilimiyle, sporuyla uluslararası alanda yarışması lazım. Sizlerin her alanda ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğinize inanıyorum. Hedefimiz hedef olsun, hedef uluslararası alanlarda şanlı bayrağımızı göndere çekin" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından cimnastik ve karete branşı ile halk oyunları gösterileri yapıldı.

5-18 yaş arası çocuklara ve gençlere yönelik açılan spor merkezleri 15 Eylül’e kadar açık kalacak.

Törene, Spor Şube Müdürü Ali Osman Bebek, Vergi Dairesi Başkanı Adem Güngör, İl Afet ve Acil Durumlar İl Müdür Vekili Yılmaz Ersoy, İl Müftü Yardımcısı Feramuz Beydoğan, antrenörler, sporcular ve sporcu aileleri katıldı.

Haber Tarihi: 30 Haziran 2017 Cuma 11:28
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