Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen Spor Güvenliği Çalıştayı başladı.

Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde 2 gün sürecek olan organizasyonun açılış töreni yapıldı.

Çalıştayın basına açık olan bölümünde, TFF Başkan Vekili Hüsnü Güreli, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Erhan Gülveren, Spor Genel Müdür Yardımcısı Murat Kocakaya, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Hakim Yakup Mogul ve Emniyet Genel Müdürlüğü Güvenlik Dairesi Başkanı Cüneyt Ünal konuşmacı olarak yer aldı.

Güreli: Yasanın aksayan yönlerinin irdelenmesi, bu çalıştayın konusu

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Hüsnü Güreli, Emniyet Genel Müdürlüğünün Süper Lig ve TFF 1. Lig müsabakalarıyla ilgili bir değerlendirme toplantısı yapma isteğiyle başlayan sürecin, bu çalıştayı ortaya çıkardığını belirtti.

Adalet Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığının da dahil olmasıyla çok daha kapsamlı bir fikir alışverişi yapma imkanı oluştuğunu anlatan Güreli, gerek içeriği gerekse uygulamalarıyla çok tartışılan 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun üzerinde tüm paydaşlarıyla duracaklarını dile getirdi.

"Mevcut yasanın aksayan yönlerinin irdelenmesi, bu çalıştayın konusuna giriyor." ifadelerini kullanan Güreli, şunları söyledi:

"Bundan sonraki bölümde kulüpler ve diğer paydaşlarla birlikte, yasa üzerinde gerekli revizyonların yapılması ve tasarı taslağının oluşturulması yönünde görüşeceğiz. Ankara'da gerçekleştirilen toplantı sonrası Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı iki ayrı taslak oluşturdu. İki husus çok önemli. Gençlik ve Spor Bakanlığının taslağında da madde olarak ilave edilmişti. 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 231. maddesine göre, bazı suçlarda hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının verilmemesi, hapis cezalarının seçenek yaptırımlarına çevrilerek ertelenmemesi, bana göre işin özü bu. Bizleri rahatsız eden ve sporda şiddetin ortaya çıkmasına sebep olan bir takım hususlar var. Örneğin bir tanesi, spor alanlarına yasak madde sokulması ve müsabaka düzeninin bozulması. Bu suçlara verilen cezalar bildiğiniz gibi 1 yıldan az ise para cezasına, 2 yıldan az ise hükmün açıklamasının geri bırakılması veya ertelenmesi gibi alternatiflere dönüyor. Yine hakaret içeren tezahüratlar aynı şeklide. Bu suçlara o maddeyi uygulasak, acaba sporda şiddetin önüne geçebilir miyiz? Bence evet."

Gülveren: Koordinasyon içinde çalışılması gerekiyor

Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Erhan Gülveren, spor alanlarında holigan türü insanların yer alabildiğini ve bunun da kendi konuları olduğunu kaydederek, "Tüm paydaşların koordine içinde çalışması gerekiyor." dedi.

Kanunlarda gelişen şartlara göre revize edilme ihtiyacı oluşabildiğini vurgulayan Gülveren, "Bizim önce kanunları iyi uygulamamız gerekir. Bu bir sitem değil. Yaptırımların etkisine karar vermek ve buna göre kanunu uygulamak gerekir. Herkesin kendi üzerine düşen görevi en iyi şekilde yapması lazım." şeklinde konuştu.