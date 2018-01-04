Spor engel tanımıyor

Meram Belediyesi tarafından Dr. Ahmet Özcan Caddesi üzerinde geçtiğimiz yıl hizmete açılan Rabia Spor Merkezi’ne vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Merkeze 8 ay gibi kısa bir sürede üye olanların sayısı 4 bini aştı. Spor merkezine 3-4 haftadan beri düzenli bir şekilde gelen Görme Engelli Köksal Zühtü Işık da spor yapmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ediyor.

TIP OKURKEN GÖZLERİNİ KAYBETTİ

Üniversite 3. sınıftayken Behçet hastalığından dolayı gözlerini kaybettiğini anlatan Köksal Zühtü Işık, “Tıp fakültesini okuyordum. Hastalandıktan sonra bırakmak zorunda kaldım. 2001 yılında bir işe girdim ve oradan emekli oldum” dedi.

Günlerini boş geçirmek yerine spor yaparak değerlendirmek için spor merkezine devam ettiğini kaydeden Işık, “Allah razı olsun belediye başkanımızdan. Böyle bir imkana bizleri kavuşturdu. Spor tesislerinin her mahalleye yapılması faydalı olur. Buradaki görevliler de benimle çok ilgileniyorlar. Görmediğim halde rahatlıkla spor yapabiliyorum” diye konuştu.

ENGELLİLERİ SPOR YAPMAYA DAVET ETTİ

Sağlıklı bir yaşam için salona geldiğini kaydeden Görme Engelli Işık, “Yaklaşık 3-4 haftadır geliyorum. Özellikle emekli olan ve çalışmayan emekli kardeşlerimizi burada spor yapmaya davet ediyorum. Böyle bir tesisi mahallemize kazandırdığı için Fatma Başkanımıza çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.