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'Spor dünyasına çok ciddi operasyonlar yakın'

Spor dünyasındaki ByLock'çular kim? Telefonundan Bylock çıkan eski Fenerbahçeli Bekir İrtegün isimleri savcıya açıkladı. Bu gelişmelerin ardından gazeteci Murat Kelkitlioğlu, spor dünyasına çok ciddi operasyonların yakın bir zamanda gerçekleşeceğini aktardı.

02 Ağustos 2017 Çarşamba 12:33
Haber Tarihi: 02 Ağustos 2017 Çarşamba 12:33
  1. Spor dünyası
  2. Bylock
  3. Bekir İrtegün
  4. FETÖ
  • milletmillet44 dk önce
    her bylockcu bir iki isim verip serbest kalıyor.yaw bunlar örgüt olmasa aralarında bylockla mı mesajlaşır.madem örgüt üyesi neden serbest kalıyor.o zaman dağdaki pkk lı da karayılanın ismini söyleyip serbest kalsın.
  • fetoş gol gol golfetoş gol gol gol48 dk önce
    fetoş gs lı idi.o döenm en çok terimli gs şampiyon oldu
  • orhanorhan1 sa önce
    Milletin ahlakını parasını sömüren bu kuruluşlardan Allah cc. milletimizi kurtarsin.
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