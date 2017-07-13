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“Spor, centilmenlik ve barış demektir”

Aydın Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Hasip Arıkan ve yönetim kurulu üyeleri Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na nezaket ziyaretinde bulundu.

13 Temmuz 2017 Perşembe 23:13
“Spor, centilmenlik ve barış demektir”

8 Haziran tarihinde yapılan ASKF’nin 14. Olağan Genel Kurulunda başkanlığa seçilen Arıkan, yeni yönetim ile Başkan Çerçioğlu’nu ziyaret etmek istediklerini belirterek, amatör spora ve sporcuya her zaman destek veren Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti. Arıkan, “Sayın Başkanımız Çerçioğlu’na yoğun programında bize zaman ayırdığı için çok teşekkür ediyoruz.Her zaman yanımızda ve amatör spora büyük destekleri olmuştur. Aydın Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu 50 bin kişilik bir camiayı temsil etmektedir. Ayrıca Kemer Mahallesi’nde yer alan Çok amaçlı Spor Kompleksinin çok kısa zamanda bitirilmesi sporcular adına bizleri çok sevindirmiştir. ASKF olarak biz Özlem Çerçioğlu’na güveniyor ve inanıyoruz” diye konuştu.

“Her Zaman Sporun Yanındayız”

Yapılan nazik ziyaretleri nedeniyle ASKF yönetimine teşekkür eden Başkan Çerçioğlu, “Aydın Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu olarak çok önemli bir görevi yerine getiriyorsunuz. Çocuklarımızın kötü alışkanlıklardan uzak tutmanın en önemli yolunun spordan geçtiğini düşünüyorum. Bu yönde büyük katkılar sağlayan sizlere ayrıca teşekkür ediyorum. Sizleri kutluyorum ve başarılar diliyorum. Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman yanınızda olmaya devam edeceğiz” dedi.

“İşin İçerisine Kavga Girerse O İşten Hayır Gelmez”

Ziyarette yaptığı konuşmada, sporun centilmenlik ve barış olduğuna dikkat çeken Başkan Çerçioğlu, “Sporun olduğu yerde centilmenlik olur, barış olur.Eğer kulüplerde barış ve kardeşlik yoksa asla olmaz ve bu durum topluma da büyük zararlar verir. Her şey centilmence yapılmalı. İşin içerisine kavga, tartışma girerse o işten hayır gelmez. O kavgayı yaratanlardan da hayır gelmez. Spor denince akla centilmenlik gelir. Centilmenlikten uzak insanları, barış ve kardeşlik ortamını bozanları, kulüplerin içerisine sokulmaması gerekir” şekline konuştu.

Haber Tarihi: 13 Temmuz 2017 Perşembe 23:13
  1. Aydın
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