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Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın ilk sözleri

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Bizi bu göreve layık gören Sayın Başbakanımıza, Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. Ülkemize hizmet etmek için elimizden gelen en iyi şekilde çalışacağız" dedi.

19 Temmuz 2017 Çarşamba 16:02
Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın ilk sözleri

Bak, Başbakan Binali Yıldırım'ın Bakanlar Kurulu üyelerinin adını açıklamasının ardından, iktidar kulisinde milletvekillerinin ve gazetecilerin tebriklerini kabul etti. Gazetecilerin "Haberiniz var mıydı" sorusu üzerine Bak, "Yok. Genel Kurulda'ydım. Arkadaşlar telefon etti." yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'a teşekkür eden Bak, sözlerine şöyle devam etti:

  • Ülkemize hizmet etmek için elimizden gelen en iyi şekilde çalışacağız. Tabii ben spor camiasının içerisinde yetişmiş birisiyim. Çok küçük yaşlardan beri spor yöneticiliği yapıyorum. Türkiye Güreş Federasyonu başkanlığı, çeşitli kulüplerde yöneticilik yaptım. Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'nda görev aldım. Spor benim hayatımın bir parçası.
Haber Tarihi: 19 Temmuz 2017 Çarşamba 16:02
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