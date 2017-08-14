SPK'dan yatırımcılara hayati uyarı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), çeşitli internet siteleri ve kuruluşlar aracılığıyla yatırımcılara sunulan 'ikili opsiyon' ve benzeri işlemler sebebiyle oluşabilecek mağduriyetler hakkında yatırımcıları uyardı. Söz konusu işlemlerin lisanssız ve kamu denetimi dışında olan firmalar tarafından yapıldığını belirten SPK, herhangi bir mağduriyet yaşanması durumunda yatırımcıların hak aranması sürecinden netice alamayabileceklerinin altını çizdi.



SPK tarafından yayınlanan haftalık bültende yer alan ve yatırımcılar için hayati öneme sahip uyarıda, adeta 'bahis' benzeri kazanma/kaybetme esaslarına göre işleyen ve hizmet sağlayıcılar tarafından kolaylıkla suistimal edilme imkanı olan 'ikili opsiyon' ve benzeri işlemlerin, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nda sayılan sermaye piyasası aracı veya faaliyeti kapsamında bulunmadığı belirtildi.



Kurul, yüksek kazanç vaadiyle yatırımcıların ilgisini çekebilecek, ancak herhangi bir lisansa, gözetime veya denetime tabi olmadan çalışan bu firmalar tarafından yaratılacak mağduriyetlerin önüne geçilmesi açısından, yatırımcılara dikkatli olunması çağrısında bulundu.



"İKİLİ OPSİYON" NEDİR?



Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) günlük işlem hacmi 5 milyar TL’ye ulaşan foreks piyasasını denetimi altına almasıyla lisans sahibi olamayanlar şimdi de “ikili opsiyon” ile voliyi vurmaya çalışıyor. Hiçbir denetime tabi olmayan opsiyon işlemleri yine internet siteleri aracılığı ile yaptırılıyor. İkili opsiyon işlemleri basit olarak bir döviz kuru veya emtianın belli bir zaman içerisinde belli sınırlar (alt ve üst) içerisinde hareket edeceğine yatırım yapmak mantığı ile çalışıyor. Örneğin, bir yatırımcı 1.8050 TL’den işlem gören dolar kurunun belli bir süre içerisinde (yarım saat, 1 saat, 5 saat, 1 gün gibi) 1.82 TL’yi geçmeyeceği ve 1.79 TL’nin altına inmeyeceği opsiyonu satın alıyor. Eğer kurlar opsiyonda olan sürede belirlenen alt ve üst sınır içerisinde kalırsa yatırımcı kazanıyor, aksi halde kaybediyor. Opsiyonlarda da forekste olduğu gibi yüksek kaldıraç oranlarının olması yatırımcının bir anda tüm parasını kaybetmesine neden olabiliyor. Yani 1.000 TL ile 100 bin TL’lik işlem yapılabiliyor. Yüzde 1’lik bir harekette yatırımcıanaparasının tamamını kaybedebildiği gibi yüzde 100 getiri de elde edebiliyor. Ancak uzmanlar, Türkiye’de hiçbir denetimin olmadığı bu tür opsiyon işlemlerinin tamamen kumar mantığı ile çalıştığı ve bu işlemi yaptıranlar için kâr marjının yüzde 85-90 düzeyinde olduğunu söylüyor.