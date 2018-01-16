SPK`dan Trabzon Limanı'na onay

Albayrak Grubu'nun işletme hakkına sahip olduğu Trabzon Limanı'nın halka arzı için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), onayı geldi.

Kurul, Trabzon Limanı İşletmeciliği AŞ'nin 21 milyon lira olan çıkarılmış sermayesinin yüzde 30'una karşılık gelen ve Albayrak Turizm Seyahat İnşaat Ticaret AŞ'ye ait 6 milyon 300 bin lira nominal değerli payın halka arz edilmesini onayladı.

Paylar 15,50 liradan halka arz edilecek.

Halka arzın Ocak ayında tamamlanması hedefleniyor.