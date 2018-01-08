SPK'dan eski Bank Asya yöneticilerine suç duyurusu

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Bank Asya'nın mal varlığının azaltılması nedeniyle aralarında eski Bank Asya yöneticilerinin de olduğu 11 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.

SPK haftalık bültenine göre, SPK, müflis Asya Katılım Bankası AŞ (Bank Asya) nezdinde yapılan incelemeler sonucunda, emsallerine uygunluk, piyasa teamülleri, ticari hayatın basiret ve dürüstlük ilkelerine aykırı olarak görevden ayrılma tazminatı ödenmesi, Tuna Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ paylarının emsallerinden farklı fiyat üzerinden satın alınması ve yönetim kurulu üyelerine genel kurul toplantılarında karara bağlanan huzur hakkı tutarlarından fazla ödeme yapılması suretiyle Bank Asya'nın mal varlığının azaltılması nedeniyle aralarında eski Bank Asya yöneticilerinin de olduğu 11 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.

Kurulun, Bank Asya'nın mal varlığını azalttığı gerekçesiyle hakkında suç duyurusunda bulunduğu kişiler; Ahmet Beyaz, Hakan Fatih Büyükadalı, Abdurrahman Köse, Erhan Birgili, Mustafa Talat Katırcıoğlu, Ali Çelik, Mehmet Gözütok, Recep Koçak, Zafer Ertan, Ercüment Güler ve Mehmet Uruç oldu.

Bu arada, Bank Asya pay piyasasında 25 Mart 2014'te gerçekleştirilen bilgi suistimali niteliğindeki işlemlerde sorumluluğu bulunan Bayram Akarsu, Hasan Coşkun, Naim Gürbüz ve Alparslan Dede hakkında da suç duyurusunda bulunan kurul, söz konusu kişiler hakkında borsalarda 2 yıl geçici işlem yapma yasağı getirilmesine karar verdi.

Beyaz Filo Oto Kiralama pay piyasasındaki işlemler

Kurul, Beyaz Filo Oto Kiralama AŞ (BEYAZ) pay piyasasında 27 Eylül 2017-22 Aralık 2017 döneminde gerçekleştirilen işlemlerde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107/1 maddesinde sayılan fiilin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle Flap Kongre Toplantı Hizmetleri Otomotiv ve Turizm'e ve 9 kişiye borsa pay piyasalarında 6 ay süreyle geçici işlem yasağı getirilmesi ve BEYAZ pay piyasasında, Borsa’nın 28 Aralık 2017 tarihli işlemlerden itibaren 3 ay süre ile getirdiği brüt takas uygulamasına ek olarak, 9 Ocak 2018 tarihli işlemlerden itibaren 6 ay süreyle kredili işlem ve açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına, tek fiyat yöntemiyle işlem gerçekleştirilmesi kararı aldı.

VakıfBank'ın 5 milyar dolarlık borçlanma aracı ihracı başvurusu onaylandı

SPK, VakıfBank'ın 5 milyar dolar, Vakıf Faktoring'in 400 milyon lira, Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ'nin 300 milyon lira ve Şeker Faktoring'in 130 milyon lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusu ile Aktif Yatırım Bankası AŞ (3) No’lu Turkcell Varlık Finansmanı Fonu'nun 100 milyon lira tutarındaki varlığa dayalı menkul kıymet ihracı başvurusunu onayladı.

İdari para cezaları ve suç duyuruları

Kurul, Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ, Koç Holding AŞ ve Sabancı Holding AŞ pay piyasalarında 22 Şubat 2017'de gerçekleştirilen işlemler hakkında yapılan inceleme sonucunda Sermaye Piyasası Kanunu'na aykırılık teşkil etmesi nedeniyle Erdem Yağan'a 54 bin 94 lira, Ali Özbek'e de 54 bin 94 lira idari para cezası uygulanması kararı aldı.

Kurul, turk-fbs.com, klasfx10.com, amarkets.org, vipinvestfx.com ve fxoro.com internet sitelerine erişimin engellenmesi için Sermaye Piyasası Kanunu’nun 99’uncu maddesinin 4’üncü fıkrası uyarınca gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına da karar verdi.