SPK'dan Bitcoin uyarısı! Çok dikkat edin

Son dönemde piyasaları hareketlendiren kripto para birimi Bitcoin bu haftaya 20 bin dolar değerden başlarken, yaşanan yüzde 24.9’lük düşüşün ardından 13 bin 107 dolar seviyesine geriledi. Bu gelişme üzerine Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Vahdettin Ertaş’tan Bitcoin uyarısı geldi. Ertaş, Bitcoin ile ilgili gelişmeleri değerlendirerek, finansal sistemi çeşitli kanallardan etkileyen teknolojik gelişmelerin geleneksel para kavramını değiştirmeye başladığını, herhangi bir merkez tarafından düzenlenip kontrol altında tutulmayan ve yönetilmeyen Bitcoin ve benzeri para birimlerinin son 10 yılda gittikçe daha çok ön plana çıktığını söyledi.

DİKKAT ETMELİLER

Sanal paraların piyasa değerinin aşırı oynak olması, platformlarda yapılan işlemlerin blok zinciri dışında gerçekleşme riski ve yapılan işlemlerin geri döndürülemez olması sebebiyle de çeşitli uzmanlar ve kurumlar tarafından eleştiri konusu yapıldığını hatırlatan Ertaş, konuyla ilgili olarak tüm dünyada olduğu gibi ekonomi kurumlarıyla ortak çalışmalar yürüttüklerini bildirdi. Ertaş, yapılacak çalışmalar çerçevesinde kurulun görev alanını ilgilendirebilecek bir düzenleme gereğinin ortaya çıkması halinde de gerekli çalışmaların yapılacağını belirterek, “Mevcut durumda bu platformlarda alım satım yapan kişiler tamamen kendi kararlarına binaen aldıkları risklerle hareket etmektedir. Çok dikkat edilmesi gereken bir alan olduğunu bir kez daha vurgulamak isterim” diye konuştu.

DÜZENLEME GELİYOR

Girişimlerin internet üzerinden fonlanmasınI sağlayan kitle fonlamasına ilişkin kanunun yürürlüğe girdiğini anımsatan Ertaş, fonlaması platformlarının faaliyetleri ile yatırım süreç ve kurallarının belirlenmesi için alt düzenleme çalışmaları yapacaklarını söyledi.

2018’DE BÜYÜK HALKA ARZLAR OLACAK

2018 yılındaki halka arzlar hakkında konuşan Ertaş “Gerçekleşmesi beklenen halka arz büyüklüğü çok daha yüksek olacaktır. Şirketlerin bilançolarının, geçen dönemdeki örneklere göre çok daha büyük olduğunu görüyoruz. Bu yılın üçüncü çeyreğinin sonunda toplam birincil halka arz büyüklüğü 1 milyar 407 milyon TL’ye ulaştı. Halka açılma amacıyla bize başvuruda bulunan ve 2018’de tamamlanması öngörülen halka arzların toplam büyüklükleri de göz önünde bulundurulduğunda, 2018 yılındaki halka arz büyüklüğü çok daha yüksek olacaktır.” dedi.

BİR GÜNDE % 25 DEĞER KAYBETTİ

İnternet aracılığıyla kullanılan ve herhangi bir merkezi otoriteye ya da aracı kuruma bağlı olmayan kripto para birimleri piyasasının hacmi, Bitcoin’deki fiyat düşüşünün etkisiyle yüzde 24.9 düşüşle 474 milyar dolara geriledi.Kripto para piyasasının belirleyicisi, geçtiğimiz hafta 20 bin dolar seviyesine ulaşan Bitcoin, son günlerdeki fiyat kayıplarıyla 14 bin doların da altına inerek 13 bin 107 dolara geriledi. Bitcoin yüzde 23.73, Litecoin yüzde 31.18, Bitcoin Cash yüzde 40.66 ve Ethereum yüzde 26.39 düştü.