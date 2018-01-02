Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

SPK Başkanı Ertaş görevden ayrıldı

SPK Başkanı Vahdettin Ertaş görevden ayrıldı

02 Ocak 2018 Salı 14:54
SPK Başkanı Ertaş görevden ayrıldı

Bloomberg'e bilgi veren bir kaynak görev süresi dolan Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Dr. Vahdettin Ertaş'ın çalışanlara gönderdiği bir veda mesajıyla görevinden ayrıldığını açıkladığı belirtildi.

SPK'nın internet sitesinde güncellenen organizasyon şemasında SPK Başkanı pozisyonu boş bırakıldı. Eski başkanların yer aldığı sayfadaysa Dr. Vahdettin Ertaş'ın 31.12.2017 tarihi itibarıyla görev süresinin dolması nedeniyle ayrıldığı belirtildi.

Haber Tarihi: 02 Ocak 2018 Salı 14:54
  1. SPK Başkanı Vahdettin Ertaş
  • anca gider!anca gider!1 sa önce
    hadi naşnaş! abd vizeolayında %20dolar artmış ne gibi önlem aldınız diye soruyorum borsada oynaklık normalmi diye ;bana diyorki elind bilgi belge varmı?kabaca ben diyorum istanbul boğazı o diyo yandı k....mın ağzı;madem bilgi belge araştırmayı sen yapmıcan hazır istifa etmişken beni atasın bu göreve hükümet onun yaptığını k.....la yaparım!3 günde 3.30 a düşürürüm imanını gevretirim çakalların!basarım amino asidi taş gibiyim!
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Yeni yılın ilk işlem gününde piyasalarda sert hareket
  1. Yeni yılın ilk işlem gününde..
  2. 'Dünyanın zirvesi'ne yalnız tırmanmak..
  3. Erdoğan Abdullah Samet Demir'in..
  4. Gözaltına alınmıştı... İlk kez ortaya..
  5. Türkiye'de yapılıyor! Dünya peşine düştü
  6. İngiltere’yi zor bir yıl bekliyor
  7. O teröristin nasıl kaçtığı deşifre oldu
  8. Hapisten çıkar çıkmaz mezarına koştular
  9. Yüzlerce kilo kabloyu çalmaya..
  10. Antalya’nın sosyete pazarı küle döndü
  11. 'Terör örgütü PKK önce silah bıraksın'
  12. Gürcistan hamsisi tezgahta
  13. Beşiktaş KAP'a bildirdi! 96 milyon..
  14. Türkiye rekorunu tazeledi! Sadece bir..
  15. O ülkede siyah renkli arabalar..
  16. Terörist itiraf etti: Yemeklere..
  17. Süre verdiler.. İran'da kritik açıklama
  18. Türkiye ve Muhaliflere karşı kirli..
  19. Edirne'de FETÖ şüphelisi 7 kişi..
  20. Arabulucuya gitmeyenin davası kabul..
'Cumhurbaşkanının şakağına silah dayadılar...'
'Cumhurbaşkanının şakağına silah dayadılar...'
Suudi Arabistan'da petrol suyunu çekti! Tarihlerinde bir ilk...
Suudi Arabistan'da petrol suyunu çekti! Tarihlerinde bir ilk...
İran'da sıcak gelişme! Ruhani söz verdi
İran'da sıcak gelişme! Ruhani söz verdi
Gül’den dikkat çeken ziyaret… Peki yanında kim vardı?
Gül’den dikkat çeken ziyaret… Peki yanında kim vardı?
500 bin kişi çalıştırıyordu, Dünya devinin CEO'su ve ailesi feci kazada öldü
500 bin kişi çalıştırıyordu, Dünya devinin CEO'su ve ailesi feci kazada öldü

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 01.01.2018
Üzücü görüntü! Sadece 8 kişi uğurladı...
Üzücü görüntü! Sadece 8 kişi uğurladı...
Bay Abdullah Gül nezdinde Gezicilerden beteriz!
Bay Abdullah Gül nezdinde Gezicilerden beteriz!