SPK Başkanı Ertaş görevden ayrıldı
SPK Başkanı Vahdettin Ertaş görevden ayrıldı02 Ocak 2018 Salı 14:54
Bloomberg'e bilgi veren bir kaynak görev süresi dolan Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Dr. Vahdettin Ertaş'ın çalışanlara gönderdiği bir veda mesajıyla görevinden ayrıldığını açıkladığı belirtildi.
SPK'nın internet sitesinde güncellenen organizasyon şemasında SPK Başkanı pozisyonu boş bırakıldı. Eski başkanların yer aldığı sayfadaysa Dr. Vahdettin Ertaş'ın 31.12.2017 tarihi itibarıyla görev süresinin dolması nedeniyle ayrıldığı belirtildi.