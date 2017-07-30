Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Spartak Moskova Roman Neustadter'i istiyor

Simon Kjaer'in ardından Fenerbahçe'nin bir diğeri stoperi Neustadter de takımdan ayrılabilir. Spartak Moskova, başarılı oyuncuya cazip bir teklifte bulunurken, bonservis olarak da 3 milyon euro önerdi.

30 Temmuz 2017 Pazar 11:09
Spartak Moskova Roman Neustadter'i istiyor

Fenerbahçe'nin geçen sezon bonservis bedeli ödemeden kadrosuna kattığı Neustadter, Moskova yolcusu.

Fanatik'te yer alan habere göre Rusya Milli Takımı'nda forma giyen ve ülkesinde düzenlenecek Dünya Kupası'nda mutlaka yer almak isteyen 29 yaşındaki savunmacı, Spartak Moskova'nın kendisine yaptığı teklifi kabul etti.

Spartak, Şampiyonlar Ligi'ne direkt olarak grup aşamasından katılacak. Bunu avantaj olarak gören Neustadter, Rusya Milli Takımı'na da çağrılmak için ülkesine dönmek istiyor. Moskova kulübünün Fenerbahçe'ye 3 milyon euro bonservis teklifinde bulunduğu öğrenilirken, son kararı teknik direktör Aykut Kocaman verecek.

Kjaer'den sonra Neustadter de gidebilir

Kjaer'in gideceği dönemde bir de Neustadter'i kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya olan Fenerbahçe'nin, Spartak Moskova'nın teklifine nasıl yanıt vereceği merak konusu.

  • Sarı-lacivertliler ile 2019'a kadar sözleşmesi bulunan başarılı stoper, Sturm Graz maçında galibiyet golünü atmıştı.
Haber Tarihi: 30 Temmuz 2017 Pazar 11:09
  1. Fenerbahçe
  2. Rusya
  3. Aykut Kocaman
  4. Spartak Moskova
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Partizan sunucu: Siyasete bulaşmadım...
    1. Partizan sunucu: Siyasete bulaşmadım...
    2. Kimse bu ailenin bileğini bükemiyor!
    3. Önce akıma kapıldı sonra yere çakıldı!
    4. Avrupa'nın en eski ormanında ağaç..
    5. WhatsApp'tan gelen mesajlara dikkat!..
    6. Pensilvanya İblis'i boş durmuyor.....
    7. TIR'ın çarptığı otomobil takla attı: 1..
    8. Hristiyan kadın müslüman oldu
    9. Yenimahalle’ye beş yeni park daha
    10. Aşırı sıcak fındığı haşladı
    11. Savunması güldürdü... Domates..
    12. Öğrencilerden örnek hareket!
    13. Duruşma salonuna o sırayla..
    14. Aydın Caddesinde çalışmalar devam ediyor
    15. Almanya'da gece kulübünde silahlı..
    16. Milli Takım için sürpriz Rıdvan Dilmen..
    17. Rüştü - Terim gerginliğinde önemli..
    18. 50 kilo uyuşturucu ele geçirildi
    19. Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında..
    20. Erdoğan'ın çağrısına ilk destek..
    Almanya ABD'ye rest çekti: Kabul etmiyoruz
    Almanya ABD'ye rest çekti: Kabul etmiyoruz
    Bakan Çavuşoğlu'ndan hızlı tren müjdesi
    Bakan Çavuşoğlu'ndan hızlı tren müjdesi
    Haşemalı diye havuzdan çıkarıldı!
    Haşemalı diye havuzdan çıkarıldı!
    TOKİ'den sadece 79 bin TL'ye ev fırsatı
    TOKİ'den sadece 79 bin TL'ye ev fırsatı