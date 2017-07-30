Spartak Moskova Roman Neustadter'i istiyor

Fenerbahçe'nin geçen sezon bonservis bedeli ödemeden kadrosuna kattığı Neustadter, Moskova yolcusu.

Fanatik'te yer alan habere göre Rusya Milli Takımı'nda forma giyen ve ülkesinde düzenlenecek Dünya Kupası'nda mutlaka yer almak isteyen 29 yaşındaki savunmacı, Spartak Moskova'nın kendisine yaptığı teklifi kabul etti.

Spartak, Şampiyonlar Ligi'ne direkt olarak grup aşamasından katılacak. Bunu avantaj olarak gören Neustadter, Rusya Milli Takımı'na da çağrılmak için ülkesine dönmek istiyor. Moskova kulübünün Fenerbahçe'ye 3 milyon euro bonservis teklifinde bulunduğu öğrenilirken, son kararı teknik direktör Aykut Kocaman verecek.

Kjaer'den sonra Neustadter de gidebilir

Kjaer'in gideceği dönemde bir de Neustadter'i kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya olan Fenerbahçe'nin, Spartak Moskova'nın teklifine nasıl yanıt vereceği merak konusu.