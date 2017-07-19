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Sparta Prag Wesley Sneijder'i de istemiş

Galatasaray'dan Semih Kaya'yı 2 milyon Euro karşılığında transfer eden Çekya ekibi Sparta Prag, sarı kırmızılıların sözleşmesini feshettiği Sneijder'e de talip oldu.

19 Temmuz 2017 Çarşamba 12:41
Sparta Prag Wesley Sneijder'i de istemiş

Galatasaray'dan Semih Kaya'yı transfer eden Sparta Prag'da teknik direktör Andrea Stramaccioni, sarı kırmızılıların sözleşmesini feshettiği Sneijder'e de talip olduklarını ancak anlaşamadıklarını açıkladı.
Stramaccioni, Galatasaray'dan Hollandalı yıldızı istediğini, ancak maliyetinin yüksek geldiğini söyledi. İşte İtalyan çalıştırıcının sözleri;

  • "Sneijder'in transferini çok istedim. Ancak yıllık 5 milyon Euro talep etti. Bunu kabul etmemiz mümkün değildi. 10 numara oynayacak Rosicky'e sahibiz. Bizim için çok önemli bir isim."

(Yeni Şafak)
Haber Tarihi: 19 Temmuz 2017 Çarşamba 12:41
  1. Galatasaray
  2. İtalya
  3. Hollanda
  4. Galata
  5. Semih Kaya
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