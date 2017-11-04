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S&P Türkiye kararını açıkladı

Kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's'un (S&P) Türkiye kararını açıkladı.

04 Kasım 2017 Cumartesi 00:39
S&P Türkiye kararını açıkladı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's, Türkiye'nin yabancı para cinsinden kredi notunu "BB", yerli para cinsinden notunu "BB+" olarak teyit ederken, ülkenin not görünümünün "negatif" olduğunu bildirdi

ÖNCEKİ DEĞRELENDİRME

Türkiye ile ilgili son değerlendirmesini 5 Mayıs 2017'de yapan S&P, yabancı para cinsinden kredi notunu "BB", yerli para cinsinden notunu "BB+" seviyesinde, not görümünü de "negatif" olarak teyit etmişti.

BEKLENTİLER DEĞİŞTİRMEYECEĞİ YÖNÜNDEYDİ

Piyasalardaki genel beklenti kurumun not veya görünümde değişiklik yapmayacağı yönündeydi.

S&P'NİN KARARI DOLARI ETKİLEDİ Mİ?

Dün akşam ABD Başkanı Donald Trump'ın Fed Başkanlığı için Jerome Powell'ı aday göstermesiyle 3.80'in altına gevşeyen kur yeni günde kritik eşiği aştı. Kur, Türkiye'de bugün açıklanan enflasyon verisinin beklentilerin üzerinde gelmesinin ardından yukarı yönlü hareketini sürdürerek TSİ 17:57'de 3.88'i aştı.

Lira böylece gelişen piyasa para birimleri arasında en fazla değer kaybeden para birimi oldu. ABD'de beklentinin altında gerçekleşen tarım dışı istihdam ve ortalama saatlik kazançlar verisi sonrası kur 3.86'nın üzerindeki seyrini sürdürdü. Dolar/TL kuru piyasanın kapanmasının ardından geç saatteki işlemlerde 3.88'i aştı. Dolar S&P öncesinde 3.89 seviyesini gördü.

Haber Tarihi: 04 Kasım 2017 Cumartesi 00:39
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