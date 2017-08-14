S&P, Türk Telekom’un notunu doğruladı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standart & Poor's (S&P), bu yılın ikinci çeyreğinde, net kârını geçen yılın aynı dönemine göre 3.5 kat artıran Türk Telekom'un kredi notunu, yatırımyapılabilir seviyede 'BBB-' olarak teyit etti. Böylece son olarak Şubat 2017'de Türk Telekom'un kredi notunu 'BBB-' olarak değerlendiren Fitch ile birlikte S&P de Türk Telekom'un büyümesinin ve kârlılığının önümüzdeki yıllarda da devam edeceği öngörüsüyle kurumun notunu yatırımyapılabilir seviyede tuttu. S&P değerlendirmesinde, artan altyapı yatırımlarına ve bunların sağladığı güçlü kârlılık ve büyüme potansiyeline dikkat çekildi. 2017'nin ilk 6 ayında 8.8 milyar TL gelir ve 956 milyon TL net kâr elde eden Türk Telekom'un yüzde 36-37 bandındaki yüksek Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kârlılık (FAVÖK) marjına dikkat çeken S&P, "Türk Telekom'un 2015'teki frekans ihalesinde elde ettiği frekanslar ve mobil segmentte giderek artan yatırımları sonucunda Türkiye nüfusunun yüzde 77'sine ulaşan LTE (4.5G) kapsaması sayesinde önümüzdeki dönemde şirketin sektördeki posizyonunu ve kârlılığını geliştirebileceğini düşünüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

GÜÇLÜ BİR YAPIYA SAHİP



Raporda, Türk Telekom'un Türkiye'yi kapsayan altyapı yatırımları, sabit hat, mobil ve internet hizmetleriyle sektörde güçlü bir yapıya sahip olduğu belirtildi.