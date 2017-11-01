Saadet Partisi 2019'da aday çıkaracak

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Saadet Partisi’nin Cumhurbaşkanı adayı olacak. Bunu zaten daha önce açıklamıştık. Mecliste grubumuz olmadığı için bir adayı parti olarak belirleme imkânımız yok ama biz 100 bin imza ile bir aday çıkaracağız" dedi.

CUMHURBAŞKANI ADAYI ÇIKARACAĞIZ

Karamollaoğlu 2019'da yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimi ile ilgili şunları söyledi: "Saadet Partisi’nin Cumhurbaşkanı adayı olacak. Bunu zaten daha önce açıklamıştık. Mecliste grubumuz olmadığı için bir adayı parti olarak belirleme imkânımız yok ama biz 100 bin imza ile bir aday çıkaracağız. Tabanda şöyle bir hareketlenmenin farkına varıyoruz. Saadet Partisi’nin söylediklerine insanlar kulak kabartmaya başladı. Dinleme en önemli iştir. Dinlemeden, anlamadan, politikalarımızı bilmeden kimsenin bize teveccüh etmesi mümkün değil. Nereye gitsek büyük teveccüh var. Gelecekte Saadet Partisi’nin Türkiye politikalarında çok etkili bir unsur olarak yer alacağına inanıyorum. Mahalli seçimler ve genel seçimler birlikte olur veya genel seçimler öne alınabilir. Her halükarda AK Parti toparlanmaya çalışırken daha büyük hatalar yapmaya başladı." (Yeni Malatya Gazetesi, malatyahaber.com)