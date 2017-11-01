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Saadet Partisi 2019'da aday çıkaracak

SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 2019'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi için aday çıkaracaklarını açıkladı.

01 Kasım 2017 Çarşamba 13:47
Saadet Partisi 2019'da aday çıkaracak

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Saadet Partisi’nin Cumhurbaşkanı adayı olacak. Bunu zaten daha önce açıklamıştık. Mecliste grubumuz olmadığı için bir adayı parti olarak belirleme imkânımız yok ama biz 100 bin imza ile bir aday çıkaracağız" dedi.

CUMHURBAŞKANI ADAYI ÇIKARACAĞIZ

Karamollaoğlu 2019'da yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimi ile ilgili şunları söyledi: "Saadet Partisi’nin Cumhurbaşkanı adayı olacak. Bunu zaten daha önce açıklamıştık. Mecliste grubumuz olmadığı için bir adayı parti olarak belirleme imkânımız yok ama biz 100 bin imza ile bir aday çıkaracağız. Tabanda şöyle bir hareketlenmenin farkına varıyoruz. Saadet Partisi’nin söylediklerine insanlar kulak kabartmaya başladı. Dinleme en önemli iştir. Dinlemeden, anlamadan, politikalarımızı bilmeden kimsenin bize teveccüh etmesi mümkün değil. Nereye gitsek büyük teveccüh var. Gelecekte Saadet Partisi’nin Türkiye politikalarında çok etkili bir unsur olarak yer alacağına inanıyorum. Mahalli seçimler ve genel seçimler birlikte olur veya genel seçimler öne alınabilir. Her halükarda AK Parti toparlanmaya çalışırken daha büyük hatalar yapmaya başladı." (Yeni Malatya Gazetesi, malatyahaber.com)

Haber Tarihi: 01 Kasım 2017 Çarşamba 13:47
  1. Temel Karamollaoğlu
  2. Saadet Partisi
  3. cumhurbaşkanlığı seçimi
  4. 2019
  • BekiirBekiir12 dk önce
    Saadet partisi2019da cumhur başkanlğı için aday çıkaracakmış sayın cumhur başkanımız ozaman hiç aday olmasın nasılsa saadet partili aday kazanır kesin hahaaaaaay hiç gulesim yoktu temel yine bizi guldrdu gerçekten komik adam temal
  • AA15 dk önce
    Çıkarda düşmanların ekmene yağ sur ne munafıksınız her telde oynamasını biliyorsunuz isdersende meralı aday gösderde onu desdekleyin nasıl olsa sizın hükmet kurdunuz partiden İçişleri bakanınızdı
  • OsmanOsman20 dk önce
    Aman haa birleşmeyin ..aman haa hep muhalefet edin...herşeyi siz biliyorsunuz..ben erdoğanın yerinde olsam bu ülke için uğraşmam değmez vallaaa
  • AntihainAntihain23 dk önce
    Fitne den başka işiniz yok her işi Saadetsizlik
  • zafer türkzafer türk29 dk önce
    Siz aday maday çıkaramazsınız Siz ancak yandaşlarınız ne derse onu yaparsınız.
  • neron11neron1139 dk önce
    sizin çapınız neki 100 bin imza toplayasınız
  • mehmet alimehmet ali1 sa önce
    kraliçe ablan öylemi talimat verdi
  • Hy-hyHy-hy1 sa önce
    Hdp ile Chp ile ortak aday çıkarırsın dimi.....Çıkarırsın ,çıkarırsın.....
  • EmreEmre1 sa önce
    En iyi plan, partiyi kapatmaktir. Bu gidisata ne oy alir nede cumhurbaskani cikar. Karamollaoglu akilli olsun, ya reisi destekler yada Milli Görüs davasina birakir. Gördük ki Fatih Erbakan kendi partisini kuruyor. Bence bu durum icler acisi.

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