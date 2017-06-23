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Sözleşmesini feshetti! ''Hakkımı helal etmiyorum''

Zeki Yavru, Trabzonspor'la sözleşmesini feshetmesinin ardından Lig Radyo'da ses getiren açıklamalarda bulundu.

23 Haziran 2017 Cuma 10:46
Sözleşmesini feshetti! ''Hakkımı helal etmiyorum''

İşte o açıklamalar: 

'Maddi zararım oldu'

"Sezona takım olarak iyi başlayamadık. Kendi adıma iyiydi ama... Devre arası yapılan takviyeler ve yabancıların seviyesinin artmasıyla iyi işler çıkmaya başladı. İkinci yarıda fazla şans bulamadım ve ayrılık kararımda bu da etkili oldu. Ayrılmayı istemek benim talebimdi en başında. Ancak kulübümüz de buna sıcak bakıyorlarmış demek ki hemen gerçekleşti ayrılık. Sorun değil, zaten ayrılmayı ben istedim. Talebimi söyledim, karşılığında da kabul gördü ve güzel bir şekilde ayrıldık, biraz benim açımdan maddi anlamda zararıma oldu tabii...

'Haksızlık yapanlara...'

"Biz Trabzonlu oyuncular olarak karakterimiz hırsımız ve mücadelemiz ön planda hep. 90 dakika boyunca sahada en fazla bunu biz veriyoruz. Ancak sadece bizim için geçerli değil. Kıymet bilinmemesi çok eskiye dayanan bir şey. Geçmişte bizim abilerimize yapılanlar bize de yapıldı. Sorun değil, biz bunlarla başa çıkmayı başardık. Bizi seven kadar sevmeyen de olacak. Herkes herkesi sevemiyor sonuçta. Mücadele ettik bunlarla. Bizi destekleyenlerden Allah razı olsun. Ama ben kendi adıma konuşayım. Haksız yere bu tepkiyi gösterenlere ve beni haksızlığa uğratanlara zaten hakkımı helal etmeyeceğim."

'Hemen adam aldılar'

"Ben bu şehirde doğdum, bu şehirde büyüdüm ve burada toprağa gireceğim. Bir burukluk var ayrılıktan dolayı. Takım içinde belli ki rotasyona bile uğrayamayacak seviyeye gelmişiz. Son haftalarda bile şans bulamıyorsak bu seviyeye çıkamamışız demek ki... Ben de geriye bakarak dedim ki ayrılmak en doğrusu. Ayrılmayı istedim. Zaten iki gün sonra yerime adam alarak bana ne kadar değer verdiklerini gösterdiler. Ben de sonrasında feshetmenin yollarını aradım ve fesih yaptık."

Konyaspor'a gidecek mi?

Yeşil-Beyazlı takımın kendisine olan ilgisi hakkında da konuşan Zeki, "Mustafa hocayı ben de çok severim" diyerek güldü ve ekledi: Artık benim için bundan sonrası tekrar sıçrama yapabileceğim bir takım lazım. Yükselmek için elimizden geleni yapacağız. Sağolsun isteyenler var. Çok ciddi görüştüğüm 2-3 takım var. İsim veremem ama görüşmeler olumlu ilerliyor. Kamp döneminden önce belli olur zaten.

Haber Tarihi: 23 Haziran 2017 Cuma 10:46
  1. Trabzonspor
  2. Zeki Yavru
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