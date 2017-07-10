Sözleşmeli öğretmenlik başvuruları başladı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından mülakatların tamamlanmasının ardından 20 bin sözleşmeli öğretmenlik için başvurular başladı.

Bakanlığın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, tercih başvurularının 10-17 Temmuz tarihleri arasında yapılacağı, atamaların ise 19 Temmuz'da gerçekleştirileceği kaydedildi.