Sözleşmeli öğretmenlik atamaları ne zaman yapılacak?

Sözleşmeli öğretmenlik başvuruları için MEB'den açıklama yapıldı. Sözleşmeli öğretmenlik için başvurular 10-17 Temmuz’da, atamalar ise 19 Temmuz’da gerçekleştirilecek.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMALARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Sözlü sınavda başarılı olanların atamaları, tercihleri de dikkate alınarak sözlü sınav puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda gerçekleştirilecek.

Adayların puanlarının eşitliği hâlinde KPSS puan üstünlüğü dikkate alınacak,eşitliğin devamı hâlinde atanacak aday bilgisayar kurası ile belirlenecektir.

Sözleşmeli öğretmenlik atamaları 19 Temmuz’da gerçekleştirilecek.

Sözleşmeli öğretmenlerin yüzde 95’i doğuya atanacak

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) sözleşmeli öğretmenlik atamaları için yayımladığı kontenjan listesine göre, bu yıl sözleşmeli görevlendirilecek öğretmenlerin yüzde 95’i doğuya gidecek.

En çok atama 3 bin 59 öğretmen ile Şanlıurfa’ya yapılacak.

Urfa’yı, bin 921 öğretmen ile Van, bin 461 öğretmen ile Ağrı, bin 606 öğretmen ile Şırnak, bin 170 öğretmen ile Gaziantep izleyecek. Listeye göre İstanbul’a 39, Ankara’ya 52, İzmir’e 158 öğretmen atanacak. En az atama yapılan iller arasında ise birer öğretmenin atanacağı Aksaray ve Gümüşhane yer aldı.

Fransızca’ya 1 kontenjan

En çok atama yapılacak branşlar ise sınıf öğretmenliği, İngilizce ve Din kültürü ve ahlak bilgisi olacak. Bakanlık, bu yılki atamalarda Fransızca öğretmenliği için yalnızca bir kontenjan ayırırken, Arapça için 43 yeni öğretmen istihdam edecek. Seçmeli Kürtçe dersinin Kurmançi lehçesi için Şırnak’ın Cizre ve Silopi ilçelerine iki; Zazaca için ise Bingöl’ün Solhan ilçesine bir öğretmen atanacak.

MEB’in resmi twitter hesabından yapılan açıklamada, sözleşmeli öğretmenlik tercih başvurularının 10-17 Temmuz tarihleri arasında yapılacağı, atamaların ise 19 Temmuz’da gerçekleştirileceği kaydedildi. Bakanlığın yayımladığı listede 20 bin 127 kontenjan için branşlar ve atama yapılacak illere yer verildi. Buna göre bu yıl 19 Temmuz’da

3 bin 570 kişi ile en çok atama sınıf öğretmenliğine yapılacak.

Din öğretmenleri İzmir ve Ankara’ya

Batı illerine en çok tercih yapabilecek branş din kültürü ve ahlak bilgisi oldu. İzmir’e atanacak 161 öğretmenin 150’si ve Ankara’ya atanacak 53 öğretmenin ise 50’sini din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenleri oluşturacak.